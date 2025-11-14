Violencia policial contra 4 escolares mapuche: video evidenciaría uso desproporcionado de la fuerza

Cuatro estudiantes mapuche fueron detenidos con extrema violencia policial por parte de Carabineros de Chile en un camino rural del sector de Collico, cerca de la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, Región de La Araucanía durante la tarde del jueves 13 de noviembre.

Un registro audiovisual captado durante el procedimiento evidenciaría un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados, mostrando a un policía preparando su arma de fuego mientras los jóvenes se encontraban reducidos en el suelo. El hecho dejó a uno de los escolares—de 15 años de edad— con una herida de perdigones, según denuncias locales.

Los estudiantes regresaban de haber participado de una ceremonia de Eluwun en una comunidad mapuche cuando fueron interceptados por un fuerte contingente policial. Según el equipo de comunicación mapuche que reportó el hecho, los carabineros procedieron a detener el vehículo en que se movilizaban e inmediatamente «los obligan a bajar del móvil y tirarse al suelo».

A través de un comunicado de prensa al que tuvo acceso El Ciudadano, el equipo relató que mientras los escolares, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 17 años, se encontraban reducidos, los uniformados comenzaron a revisar completamente el móvil, sin encontrar «nada de su interés», sin embargo, los esposaron y detuvieron «con extrema violencia».

Video evidencia uso desproporcionado de la fuerza

El momento más crítico de la intervención quedó registrado en un video que una de las estudiantes logró captar desde el vehículo. La grabación, «demuestra claramente la violencia y la exageración de uno de los policías, que incluso prepara su arma para ser disparada, dejando aún más en peligro la vida de los estudiantes».

En el registro se escucha a la joven exclamar en varias oportunidades: «no estamos haciendo nada», mientras uno de los carabineros apunta a sus compañeros gritándoles que se «tiren al suelo».

De hecho, como resultado de esta acción, el estudiante de 15 años J.I.C.H. resultó con una herida de perdigones.

#Wallmapu Violento control de detención a jóvenes y menores de edad en cercanías de Ercilla pic.twitter.com/zf19XQCl2v — El Ciudadano (@El_Ciudadano) November 14, 2025

Situación legal de los escolares detenidos

Tras la detención, los cuatro adolescentes pasaron toda la noche en los calabozos de la Segunda Comisaría de Collipulli . Su situación legal fue definida durante la mañana de este viernes 14 de noviembre, cuando fueron presentados para el control de detención en el Tribunal de Garantía de Collipulli a las 11:00 horas

Según indicó e equipo de comunicación mapuche, los detenidos fueron identificados como:

-H.E.M.S.M., de 16 años

-Y.P.Q., de 16 años

-J.I.C.H.,de 15 años y quien presenta herida de perdigones.

-M.A.K.H.C., de 17 años