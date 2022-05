Violencia Vicaria: Impulsarán proyecto de ley que busca sancionar a hombres que maltratan a mujeres a través de sus hijos

Desde el Gobierno prevén ingresar una indicación al proyecto de ley de violencia integral, con la finalidad de que se sancione la denominada violencia vicaria (VV) -la cual se ejerce contra la mujer a través de los hijos-.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que se busca sancionar esta expresión de violencia de género incluyéndose en el proyecto legislativo que está en su segunda etapa en la Comisión de Constitución del Senado. Es decir, que sea agregado a la ya existente Ley 20066 que tipifica la Violencia Intrafamiliar.

La ministra mencionó que durante las próximas semanas se volverá a discutir, y planteó que el origen de este tipo de violencia es el hecho que se considera a madres e hijos/as como objetos, deshumanizandolos y siendo usados para ejercer una profunda violencia. Además, adelantó que se busca que se agregue al cuerpo legal y dar especial énfasis a la protección de las infancias; siendo ellos/as el foco principal.

“Lo que hay detrás de la violencia vicaria es considerar a los niños y niñas, al igual que a las mujeres, como cosas. Hay una deshumanización profunda y eso lleva a que los usen como medios para producir un daño”, sostuvo la secretaria de Estado, citada por La Tercera.

Destacó que al incluir el término en en el mencionado cuerpo legal se persiguen dos cosas: “Primero ofrecerles apoyo y acoger a estos niños, niñas y adolescentes que están desprotegidos al ser considerados víctimas de segundo orden dentro de la violencia intrafamiliar, y en segundo lugar, también empezar a modificar a largo plazo esta trayectoria de violencia que suele iniciarse en la infancia”.

98,7% declara haber sido víctima de violencia vicaria

Un estudio realizdo por la Universidad de Concepción define como violencia vicaria a “aquella que se ejerce sobre los hijos para dañar a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, ya que si bien se quiere dañar a la mujer, el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. Al dañar a los hijos, y en su grado extremo, asesinarlos, el agresor se asegura de que la mujer jamás podrá recuperarse”.

El estudio denominado «Violencia vicaria en el contexto de la violencia de género (2022)» encuestó a un grupo de 239 mujeres de entre 25 y 57 años, quienes habían sufrido violencia de género anteriormente. De ellas 136 (57%) reportaron haber sido víctimas de violencia en las dimensiones económica y psicológica, y 54 mujeres, o sea el 22,5%, manifestaron padecer conjuntamente violencia psicológica, económica, física y sexual por parte del padre de sus hijos.

Respecto a la violencia vicaria o violencia ejercida de padres hacia hacia los/as hijos/as en común, el 98,7% dijo haber sido víctima directa, indirecta, ambas, o reportaron ser víctimas sin especificar el tipo. Igualmente, el sondeo advierte que solo un 1,3% de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género fueron reportados como víctimas de este fenómeno.

Asimismo, un 79,2% manifestó sufrir algún tipo de sintomatología de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): crisis de pánico, depresión, culpa, vómitos, caída de pelo, ideación suicida, entre otras. De las mujeres encuestadas, un 66% comentó haber solicitadoyuda profesional por parte de un psicólogo o psiquiatra.

Al respecto, la abogada feminista con magíster en Derecho en Género y fundadora del estudio jurídico de Defensa de Mujeres, Daniela López Leiva, planteó que los niños y niñas suelen ser las víctimas directas de la violencia vicaria, donde son utilizados como instrumentos.

«Si un hombre tiene antecedentes por violencia intrafamiliar (VIF) y violencia doméstica en contra de la madre de los hijos, que es la cuidadora principal de los niños, no va a ser un buen padre, eso no existe. Un agresor no puede ser un buen padre», subrayó, citada por Resumen.Cl.