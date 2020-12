“¡Voy por ti, Mario Desbordes!”: Madre de Romario Veloz afirma que no descansará hasta hacer justicia por el asesinato de su hijo

Este lunes, el Tribunal de Garantía de la Serena dictó la medida cautelar de prisión preventiva a José Faúndez Sepúlveda, capitán del Ejército imputado como autor de los delitos consumados de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria, con resultado de lesiones graves, por los hechos donde resultó muerto el joven Romario Veloz.

El hecho ocurrió en el contexto del estallido social, el 20 de octubre del año pasado, en una protesta y saqueo en el centro comercial. El uniformado estaba a cargo del contingente militar asignado para recuperar el orden y habría dado la orden de abrir fuego contra los manifestantes, decisión que llevó a la muerte de Veloz y terminó con lesiones en otras dos personas.

Tras conocerse la sentencia, Mery Cortez, madre de Romario, indicó que por fin se está haciendo justicia en el caso de su hijo.

“Estamos muy contentos porque al fin se dictó la prisión preventiva para uno de los asesinos de mi hijo. Al fin se está haciendo justicia. Fin al pacto de impunidad y silencio, fin a la elite hegemónica que tiende a invisibilizar a la clase baja”, expresó la ciudadana ecuatoriana en declaraciones a El Desconcierto.

“Estoy contenta porque ellos (elite hegemónica), en su más remoto pensamiento, se podían imaginar que una persona movilizada, yo como extranjera, no les iba a llevar hasta donde están ahora. No pensaron eso, extranjera, de piel morena y pobre”, subrayó.

En el contexto de este caso y durante la semana pasada, el ministro de Defensa Mario Desbordes se mostró favorable a mantener al uniformado dentro del Ejército mientras no haya una resolución del caso, amparándose en la “presunción de inocencia”.

Por tal motivo, Mery Cortez cargó contra Desbordes y planteó que seguirá adelante en su lucha por hacer justicia por la muerte de su hijo. “Como decimos en mi país, les salió el tiro por la culata, porque no descansaremos, esto no quedará así y quiero que sepan que ¡voy por ti Mario Desbordes, ministro de Defensa!, que tuvo los cojones para decirme en la Cámara de Diputados que no iba a hacer un sumario al Regimiento 21, porque no estaban esclarecidos los hechos”.

“Ahora están todos los videos, audios y pruebas contundentes, para afirmar que a Romario Veloz lo mató un militar por estar transitando frente al mall de La Serena. Quiero que con esos cojones que me dijo que no lo iba a hacer, quiero saber con qué chorro de baba me saldrá ahora que están las pruebas sobre la mesa (…) Afírmese Desbordes y general Jorge Morales (Jefe de Zona Región de Coquimbo) porque no voy a descansar. Ya no me tiembla la mano. Y aunque el mismísimo Presidente, que es un asesino que se lo grité con megáfono fuera de La Moneda por haber sacado a los militares a la calle aparezca a defenderlos, que se afirmen porque esta pantera está en libertad”, afirmó.