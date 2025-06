Zafaron con $3 mil millones: ¿Y la ética? 8 ejecutivos de LarrainVial evitan juicio por caso Factop-Audio

8 ejecutivos de LarrainVial, investigados y formalizados por la Fiscalía en el marco del caso Factop-Audio, en su arista vinculada al Fondo de Inversión Privada Capital Estructurado (FIP) evitarán ir a juicio penal.

Durante la audiencia realizada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal del caso, Juan Pablo Araya, persecutor adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, solicitó al tribunal la suspensión condicional del procedimiento para los altos ejecutivos del holding financiero.

El juzgado aceptó dicha suspensión condicional, por lo que si estos ocho ejecutivos cumplen con determinadas condiciones, podrían ser sobreseídos de los cargos por delitos económicos.

Esta medida representa una salida alternativa al juicio penal que puede ser solicitada por el fiscal, con el acuerdo del imputado, ante el juez de garantía, en aquellos casos en el que el delito tenga una pena baja, que no supere los tres años de cárcel; que el imputado no posea condenas anteriores y que no exista otra suspensión vigente por hechos similares.

Según consigno La Tercera, en este caso en concreto, la suspensión condicional a los ejecutivos de LarrainVial es por un año: transcurrido ese lapso de tiempo, y si no son acusados de otros delitos, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo.

La medida beneficia a 5 ex directores de la AGF Larrain Vial Activos, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes: así como al el ex gerente general de la administradora, Claudio Yáñez, y dos socios de la gestora, Manuel Bulnes y Felipe Porzio.

Ejecutivos formalizados por lavado de activos, estafa y delitos tributarios

A mediados de enero el Minsiterio Público formalizó a estos ejecutivos de la corredora de bolsa — en la arista relacionada con el fondo Capital Estructurado I, administrado por LarrainVial Activos.

Dicho fondo tenía como objetivo invertir en títulos representativos de capital de Inversiones Santa Teresita SpA y del fondo de inversión privado 180, vehículo a través del cual Antonio Jalaff mantenía indirectamente un 3,87% de Patio.

En este caso, la Fiscalía acusó a los ejecutivos y directores de haber gestionado el fondo sin contar con las garantías exigidas ni cumplir con los acuerdos establecidos. Por su parte, la compañía, argumentó que fue engañada por Factop y que no estaba al tanto de las irregularidades como la existencia de facturas falsas.

La formalización de los 8 ejecutivos se basó en “la participación y responsabilidad que les corresponde en los siguientes hechos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso”.

Tras estas acusaciones, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira, Andrés Bulnes y Claudio Yáñez dejaron sus cargos en la AGF, pero preservaron otras funciones en el grupo LarrainVial. Por su parte, Manuel Bulnes, ex gerente general de la corredora, renunció a sus cargos ejecutivos en el holding luego de haber trabajado 33 años en la compañía, mientras que Porzio es el gerente de finanzas corporativos de la gestora.

Zafaron con $3 mil millones

Durante la audiencia, la fiscalía anunció que LarrainVial había propuesto un acuerdo que satisface las condiciones del Ministerio Público.

«La decisión fue adoptada por la operación de recompra de las cuotas de los inversionistas que LarrainVial ya había anunciado y puesto en marcha. Solo se opuso uno de los aportantes del fondo de inversión, Nanomed, representado por Germán Ovalle, argumentos fueron desestimados por el tribunal», consignó La Tercera.

La recompra activada por Lala empresa en diciembre de 2024 incluyó a gran parte de los inversionistas de serie B, pero dejó por fuera a las sociedades relacionadas a los imputados Álvaro Jalaff y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

«En total el monto desembolsado por Larraín Vial en el acuerdo reparatorio consideró $3.259 millones, correspondiente a 124.555 cuotas Serie B. El fondo había sido formado en 2023 para agrupar las acreencias de Antonio Jalaff, ex socio del grupo Patio que acumuló pasivos por unos $ 27 mil millones. Las cuotas del fondo, sin embargo, perdieron valor tras la venta de la participación de Jalaff en Patio, tras el involucramiento de su familia en el caso Factop y el caso Audios», explicó el medio citado.

Con la suspensión condicional del procedimiento, los ejecutivos quedaron obligados a firmar bimensual, con excepción de Claudio Yáñez, ex gerente general de Larraín Vial Activos, quien deberá ir a firmar una vez al mes a la comisaría más cercana a su domicilio.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también aprobó la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación por 50 días.