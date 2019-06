«Allí no hay tropas nuestras», dijo Putin sobre Venezuela

El presidente de Rusia aclaró que la presencia militar en el país suramericano se trata de acuerdos de cooperación como la asistencia técnica y de formación castrense

Los señalamientos sobre la presunta presencia militar rusa en Venezuela como ayuda a la defensa de la soberanía ha sido el tema principal de una gran mayoría de los medios de comunicación internacionales.

En una entrevista concedida a Financial Times, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aclaró que la presencia de los consejeros rusos en Venezuela está en el marco de los acuerdos bilaterales existentes y no puede ser interpretada como un intento del Kremlin de influir en la vida política venezolana. «No tenemos nada que ver con lo que está pasando en Venezuela«.

Explicó que el papel de los especialistas rusos presentes en Venezuela se limita únicamente al mantenimiento de la técnica militar y a compartir conocimientos técnicos con los expertos venezolanos.

«Tenemos contratos, en los contratos está escrito qué es lo que tenemos que hacer para el mantenimiento de esta técnica militar y cómo, que tenemos que instruir allí a los especialistas, tenemos que mantener la técnica en un estado normal, apta para el combate», cita RT.

Rusia y Venezuela mantienen acuerdos bilaterales, entre ellos de defensa.

Afirmó que hace aproximadamente una semana un grupo de consejeros y especialistas rusos se fue de Venezuela y no descarta que dentro de cierto tiempo al país latinoamericano llegue otro grupo de expertos de Rusia.

Indicó que en el país suramericano han vendido armas desde el Gobierno de Hugo Chávez.

«Lo hacíamos de manera totalmente legal, como se hace en el mundo, como lo hacen todos, incluso los estadounidenses, británicos, chinos, Francia. De la misma manera, nosotros le vendíamos a Venezuela», sostuvo Putin.

También se preguntó: «Dónde están todos estos presidentes autoproclamados, líderes de la oposición». «Alguien huyó a las Embajadas extranjeras, alguien se escondió en algún lugar, alguien se escondió en otro sitio. ¿Nosotros qué tenemos que ver con esto? Son los venezolanos los que deben arreglar las cosas entre sí, y ya», ha constatado el presidente.

En relación al autoproclamado «presidente encargado» Juan Guaidó, el mandatario ruso ha declarado que para encabezar un país no basta con salir a una plaza y proclamarse mandatario.

Sin mencionar el nombre del dirigente opositor venezolano, Putin ha indicado que «tal vez sea una persona muy buena, maravillosa, y tal vez tenga buenos planes», pero ha preguntado si acaso «es suficiente que salga a una plaza y se autoproclame presidente». «¿Enseguida lo debe apoyar todo el mundo como presidente? Hay que decirle: participa de elecciones, gana las elecciones y vamos a trabajar contigo como jefe de Estado», agregó.

Con información de RT.

