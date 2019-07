AMLO advierte: El FMI que no decidirá más sobre la agenda de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió este martes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no volverá a intervenir en las decisiones soberanas de la política económica de su país e instó al organismo a pedir disculpas por el fracaso de sus recetas neoliberales.

En su acostumbrado encuentro matutino con los medios de comunicación, el presidente mexicano dijo: «El FMI no decidirá más sobre la agenda de México, eso se acabó ya».

En sus declaraciones AMLO también cuestionó la ‘ autoridad moral ‘ del tan cuestionado organismo financiero que ha llevado a la bancarrota a países como Grecia y Argentina, recientemente endeudada por el gobierno de Mauricio Macri.

El FMI también tiene en su agenda embaucar al Ecuador de Lenín Moreno, quien ya sustrajo un acuerdo con el FMI, entre otros países, como Venezuela, que si llegara a caer en manos de la extrema derecha -actualmente referenciada en la imagen de Juan Guaidó- pactaría un acuerdo por al menos 140.000 millones de dólares.

AMLO comentó que el FMI pretende opinar sobre las expectativas de crecimiento económico de México, cuando es bien sabido sus recurrentes fracasos en la aplicación de sus «recetas» que siempre terminan asfixiando a los pueblos y deteriorando la calidad de vida de las personas.

Estas declaraciones de López Obrador se producen luego que el FMI recortó las expectativas de crecimiento económico de México a un promedio de 0,9% del Producto Interno Bruto para finales de 2019, esto de acuerdo con datos de su último Informe de Perspectiva de la Economía Mundial.

En su reporte, el FMI destacó la baja calificación crediticia de México, país donde «la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de la calificación soberana».

El presidente mexicano se encuentra actualmente atacado masivamente por la mediática internacional y sobre todo sectores de la derecha mexicana que intentan convertirlo en una referencia del socialismo y el comunismo, tal cual como en su momento atacaron al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Sin embargo, AMLO subrayó que de ninguna manera se debe confiar en el FMI, organismo al que acusó de impulsar la política neoliberal que «causó muchas desgracias en México», sobre todo durante el periodo de 1988 a 2018, plagado de gobiernos neoliberales sumisos al mandato de Estados Unidos.

AMLO denuncia al FMI como impulsor de la desigualdad social

López Obrador también resaltó que el FMI, además de pedir disculpas a los mexicanos, ha sido un instrumento que ha impulsado históricamente políticas económicas que apuestan a las privatizaciones y el libre mercado, hecho que ha derivado en crisis de desigualdad social sin precedentes.

«¿Qué fueron las reformas estructurales del FMI? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del FMI, sus recetas? Que se desatara la inseguridad, la violencia», denunció AMLO.

«Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto. No vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas», subrayó.

El mandatario mexicano convocó a los «tecnócratas y nostálgicos del neoliberalismo» a comparar si crecimiento económico y desarrollo son lo mismo.

«Crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique sólo acumulación de riqueza en unos cuantos», resaltó el presidente mexicano.

«No es lo mismo crecimiento que desarrollo, es un debate importante para ir hablando del nuevo paradigma, no se pueden utilizar los mismos parámetros, no sirven, no funcionan», acotó.

