Duque no entiende responsabilidad de consolidar la paz y su aprobación baja cada día

El 71% de los colombianos no apoya la gestión de Iván Duque y considera que la situación del país va a empeorar.

La administración del presidente colombiano, Iván Duque, cada día pierde más popularidad y hoy tiene una de las más bajas, con tan solo el 29 % de aprobación popular. Parte de ello se debe a la política del mandatario frente al proceso de paz.

“El presidente no parece entender su mayor oportunidad política: llevar adelante la transición, consolidar la paz y restablecer la gobernabilidad. Siendo Colombia un régimen presidencialista, su papel es clave para que la paz cristalice”, señaló Martha Maya, asesora de la delegación del gobierno Juan Manuel Santos (2010-2018) durante el proceso de paz en La Habana en 2016.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Maya indicó que la falta de aprobación de Duque es consecuencia de su decisión de no continuar con el hilo de pactos acordados por el gobierno anterior con lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Para la ex asesora, Iván Duque “tiene en sus manos la paz y es una oportunidad demasiado valiosa” para que la deje escapar por su posible convicción personal o porque “sea rehén de un discurso contra el acuerdo o de su partido, que por momentos parece más preocupado en afianzar sus posturas, denunciar el pasado y ganar peleas, que en acompañar los retos del gobierno”.

71% rechaza la gestión de Duque

La encuesta más reciente de Gallup Poll, revela que la popularidad del presidente Colombiano cada vez es menor. Según el estudio, el mandatario es popular para el 29 % de los entrevistados en junio, frente al 32% de mayo.

Entretanto, el 71% de los colombianos no apoya su gestión y cree que la situación del país va a empeorar.

Según Martha Maya, la baja popularidad de Duque, también se debe a sus discursos sobre los acuerdos de paz, el aumento en la inseguridad nacional, la racha de asesinatos de líderes sociales y sus pronunciamientos sobre la situación de Venezuela, entre otras posturas.

“Esto revela que no solo la popularidad del presidente se ha visto afectada, sino también su capacidad de liderazgo y la gobernabilidad del país”, dijo en el artículo de The New York Times.

“La paz necesita una institucionalidad cuya máxima figura es el presidente”, subrayó.

Planteó que los vaivenes de popularidad tienen consecuencias serias sobre la estabilidad de un país en transición.

Las políticas de Iván Duque ponen en riesgo la ejecución del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Foto web.

“Hasta el momento, el presidente ha logrado convertir muy pocos proyectos en leyes en el congreso y enfrenta una grave crisis de seguridad evidenciada en la cantidad de líderes sociales asesinados: 317 entre 2018 y abril de 2019. Esto pone en riesgo la ejecución del Acuerdo de Paz y podría hacer surgir nuevos ciclos de violencia en territorios que antes controlaba la extinta guerrilla de las FARC”, sostuvo.

Señaló que si Duque logra entender su compromiso con el proceso de paz en Colombia podría mejorar su imagen y capacidad de liderazgo. Sin embargo, planteó que esto “generaría una ruptura con su partido y su mentor, Álvaro Uribe”.

