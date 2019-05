EE. UU. sabotea barcos cargados con gasolina y alimentos para que no lleguen a Venezuela

Estados Unidos apunta a asfixiar a Venezuela en su intento por consumar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Aunque desde el año pasado implementaron sanciones contra altos funcionarios de la nación sudamericana, en este 2019 las restricciones golpean a la población, pues afectan sectores fundamentales como el de salud, alimentación y combustible.

Este lunes, Maduro denunció que, como parte de esta agenda golpista, varias embarcaciones que se dirigían al país con suministro de gasolina y alimentos para el programa social de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron objeto de la técnica del sabotaje por parte de EE. UU.

«Nos persiguen los barcos, el barco que traía gasolina… La semana pasada sabotearon 10 barcos para que no llegaran a costas venezolanas. De todas maneras, ese problema está ya en vías de solución y vamos a normalizarlo y a establecerlo definitivamente», dijo.

#HaceMinutos | Pdte. @NicolasMaduro denuncia el saboteo de 10 embarcaciones con suministro de gasolina para Venezuela, como parte de las acciones injerencistas que pretenden asfixiar económicamente al país. pic.twitter.com/iZRdLnXIDf — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 27, 2019

También agregó que buques con productos complementarios de los CLAP no pudieron salir de los puertos rumbo a Caracas y prometió que el Ejecutivo encontrará la solución.

“Los barcos que traían los CLAP complementarios fueron saboteados y no salieron de los puertos de donde iban a salir. La persecución al alimento, la persecución a las medicinas, es la tortura al cuerpo económico del país (…) ¡Por esa vía han pretendido lo que no lograrán!”, manifestó.

#AHORA | Más de 30 mil millones de dólares nos han congelado o robado, empezando por Citgo, la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos, ¡nos la robaron! Más de 88 toneladas de oro que le pertenecen al BCV, han sido congelados en Londres, denuncia el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/9wJ7J7JEtw — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 27, 2019

El diálogo «es la vía»

Durante el acto con el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario venezolano reiteró que su delegación asiste a las conversaciones en Oslo, Noruega, porque el diálogo es la única vía para resolver el conflicto que vive el país.

«Estamos en Noruega porque creemos en el diálogo (…) Buscando el diálogo le decimos no a la violencia, no al golpismo, no a la intervención«, expresó.

El jefe de Estado reiteró que el diálogo político se está dando, gracias a los esfuerzos del Gobierno de Noruega, con el sector de la oposición extremista que se encuentra en este momento en el plan de derrocarlo e imponer un gobierno sometido a los intereses de Washington.

“Nosotros estamos poniendo nuestra mejor buena fe para encontrar, en base a la agenda integral acordada por las partes, soluciones democráticas, pacificas, constitucionales, de convivencia nacional” dijo el Pdte. @NicolasMaduro al referirse al diálogo con la oposición en Noruega pic.twitter.com/yOMRa2LZpt — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 27, 2019

Asimismo, recordó que esas conversaciones arrancaron hace unas semana atrás cuando se dio un primer paso para los acercamientos y detalló que a la jornada de esta semana asisten el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado Miranda (centro), Héctor Rodríguez, entre otros.

Esperan encontrar «soluciones democráticas, pacificas, constitucionales y de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano».

Llamado a prepararse para las elecciones

Finalmente, Maduro llamó a la dirigencia del PSUV a ser mejores y a ir un perfeccionamiento porque, «más temprano que tarde, tendremos elecciones».

La exhortación a la tolda es a trabajar «para que nuestra maquinaria salga victoriosa en las elecciones que tendrán que convocarse para renovar la Asamblea Nacional. ¡Elecciones ya! es nuestra consigna», acotó.

La AN la ganó la mayoría opositora el 6 de diciembre de 2015. El problema vino después, el 5 de enero de 2016, cuando juramentaron a tres diputados del estado Amazonas (sur) cuyos resultados fueron impugnados ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por irregularidades, lo que generó un conflicto judicial que derivó en un «desacato» que hasta hoy se mantiene.