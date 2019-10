La pobreza azota a cerca de 400 mil niños puertorriqueños

El ciclo de la pobreza y la falta de oportunidades comienzan desde edad temprana, por lo que en términos de educación, el 49% de los menores en pobreza en edades de 3 y 4 años no está en escuelas versus un 31% de los menores no matriculados que están sobre el nivel de pobreza.

Seis de cada 10 niños, unos 382 mil 987, viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, lo que dramatiza la realidad que golpea a la población infantil puertorriqueña, publicó este jueves Prensa Latina

El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), como parte de la observación del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, develó que en los pasados años la carencia infantil se ha mantenido entre 56% y 58% en esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 121 años.



La directora del IDJ, Amanda Rivera, comentó que en momentos en que el país atraviesa una crisis de seguridad pública, es importante tomar en cuenta que una gran cantidad de niños vive en comunidades que están desproporcionadamente impactadas por la violencia.



La funcionaria divulgó el Perfil de los Niños y las Niñas en Pobreza, una infografía del IDJ enfocada en las condiciones de carencias en que se desarrolla la niñez boricua de 0 y 17 años de edad.

El ciclo de la pobreza y la falta de oportunidades comienzan desde edad temprana, por lo que en términos de educación, el 49% de los menores en pobreza en edades de 3 y 4 años no está en escuelas versus un 31% de los menores no matriculados que están sobre el nivel de pobreza. Foto: EsNoticiaPR

La organización, que se dedica a promover políticas públicas para erradicar la pobreza infantil y mejorar el desarrollo de la niñez y juventud en Puerto Rico, particularizó cómo el hecho de nacer en comunidades pobres limita las oportunidades de movilidad económica y social.



Rivera apuntó que todo tiende a indicar que el ciclo de la pobreza y la falta de oportunidades comienzan desde edad temprana, por lo que en términos de educación, el 49% de los menores en pobreza en edades de 3 y 4 años no está en escuelas versus un 31% de los menores no matriculados que están sobre el nivel de pobreza.



Esto equivale a 21 mil 474 menores en pobreza no incorporados a las aulas, aún cuando los estudios demuestran la importancia de la educación preescolar en el desarrollo óptimo de la niñez.



Según el Perfil de los Niños y las Niñas en Pobreza, la mayoría vive en hogares en esta nación caribeña de 3,4 millones de habitantes donde la persona encargada no cuenta con un trabajo.

El 76% (291 mil personas) de los menores pobres boricuas, señaló Rivera, vive en hogares donde el jefe de familia está sin empleo; esto también indica que uno de cada cuatro menores vive en un hogar donde el jefe/jefa de familia trabaja, aunque no gana lo suficiente para sacar a la familia de la pobreza.

Existe una cuarta parte de los niños pobres y sus familias que no cuentan con ayuda del PAN, un programa instaurado por Washington, lo cual sugiere que hay un grupo en precariedad económica que no recibe beneficios. Foto: Tiempo21

Esto supone la importancia de desarrollar políticas públicas que apoyen la empleabilidad y la movilidad económica de madres y padres jefes de familia, agregó.



La directora de investigación y política pública del IDJ, María Enchautegui, explicó por su parte que solamente el 25% de los niños y niñas pobres de Puerto Rico tiene un encargado con grado universitario, en comparación con 65% de aquellos niños que no son pobres, demostrando el potencial de políticas públicas de desarrollo de capital humano para sacar a las familias de la pobreza.



Según el perfil, el 75% de los menores puertorriqueños en pobreza viven en hogares que reciben el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que equivale a 286 mil 18 menores.



Este mismo dato indica además que existe una cuarta parte de los niños pobres que no cuentan con ayuda del PAN, un programa instaurado por Washington, lo cual sugiere que hay un grupo en precariedad económica que no recibe beneficios.



La definición de pobreza según el Censo de Estados Unidos varía de acuerdo al tamaño familiar, por lo que una familia de cuatro miembros, que incluye dos hijos, es pobre si cuenta con ingresos anuales de 24 mil 858 dólares o menos.



En Puerto Rico, la mediana de ingreso al año de las familias pobres con menores es de 9 mil 400 dólares, en comparación con el grupo de menores que viven en familias sobre el nivel de pobreza con una mediana de ingreso anual de 47 mil 600 dólares.



De acuerdo con los hallazgos revelados por el perfil, el 76% de los menores en pobreza vive en familias monoparentales, lo cual equivale a 291 mil 710 niños y niñas bajo esta composición familiar.

Otras noticias de interés: