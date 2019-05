ONU revela que en algunos municipios de México se vive como en Suiza y en otros como en África

La desigualdad en México parece afianzarse cada día más. Este jueves representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron su Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 y confirmaron que en algunas localidades los mexicanos viven como en Suiza y en otra como los países más pobres de África.

La organización explicó que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios del país, el cual se calcula a partir de indicadores de salud, educación e ingresos, aumentó 0,59 %.

Sin embargo, aclaró que este incremento «ha ocurrido a un ritmo lento y desigual”, reseñó el portal Animal Político.

Una de las localidades con los mejores resultados fue la de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, que tuvo un IDH similar al de Suiza en 2015, mientras que los habitantes de Cochoapa el Grande, Guerrero, tuvieron uno como el de los países africanos Mali y Burundi.

En el informe se detalla que los tres municipios con menor IDH fueron Cochoapa el Grande, Guerrero (0,420); San Martín Peras, Oaxaca (0,425), y Batopilas, Chihuahua (0,434).

Según la estrategia de análisis de datos de la ONU, un municipio con un IDH “muy alto” debe encontrarse en un rango de puntaje de 0,800-1, los de un IDH “alto” en un rango de 0,700-0,799, para considerarlo “medio” de 0,550-0,699 y como “malo” entre 0-0,550.

La lista de los 10 municipios y alcaldías con mayor IDH en todo México y la nación con la que se comparan, según reseñó El Financieroquedó, quedó de la siguiente manera:

-Benito Juárez (CDMX)

-Miguel Hidalgo (CDMX)

-San Pedro Garza García (Nuevo León) – IDH de 0,901 / Francia – 0,901

-Coyoacán (CDMX) – 0,883 / Italia – 0,880

-Cuauhtémoc (CDMX) – 0,878 / Malta – 0,878

-San Sebastián Tutla (Oaxaca) – 0,868 / Chipre – 0,869

-Corregidora (Querétaro) – 0,866 / Polonia – 0,865

-Iztacalco (CDMX) – 0,861 / Andorra – 0,858

-San Nicolás de los Garza (Nuevo León) – 0,859 / Andorra – 0,858

-Azcapotzalco (CDMX) – 0,854 / Arabia Saudita – 0,853

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que quedó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que «se va a trabajar un nuevo acuerdo con este enfoque para suscribirlo en el mediano plazo, combate a la pobreza, defensa del medio ambiente, igualdad de género y es posible que se firme un documento con un nuevo enfoque”.

Mencionó su encuentro con Christine Lagarde, directora del organismo internacional, y aseguró que el fondo está cambiando y ahora hay una nueva relación, refirió El Universal.

“Como país soberano exigimos nuestro derecho de definir nuestras políticas y si en estos temas podemos coincidir pues tenemos relaciones con todos ¿por qué no coincidir si el FMI busca combatir la pobreza? ¿Por qué no coincidir si el FMI apuesta al desarrollo sustentable? ¿Por qué no coincidir si el FMI se pronuncia por la igualdad de género? En eso estamos totalmente de acuerdo y es la nueva relación”, dijo.