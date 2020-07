Presidente de México no responde acusación de su par estadounidense en torno a lucha contra la COVID-19

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, acusó al Gobierno de México de no combatir la pandemia del COVID-19, ante el pronunciamiento el mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador evitó responder a su par norteamericano.

«Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a ‘enganchar’ como se dice coloquialmente», fue la respuesta que el jefe de Estado ofreció ante una pregunta sobre las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca.

En una entrevista con el programa Fox News Sunday, Trump manifestó que gracias a parte de la construcción del muro en la frontera común, la nación norteamericana no tiene un problema peor, «¿Por qué no hablan sobre México, que no nos está ayudando?«, dijo Trump al referirse también a Brasil.

Igualmente en el programa, el mandatario estadounidense defendió el manejo que hace su administración de la pandemia de COVID-19, que ha causado más de 140.000 muertes en EE.UU.

López Obrador insinuó que las declaraciones de Trump se deben a las próximas elecciones, «Es una temporada especial y en cualquier país del mundo, cuando hay elecciones, hay más declaraciones, más propaganda, más debate, pero nosotros no nos metemos en eso», puntualizó.

Según el presidente azteca se están enfrentando bien [al COVID-19], «Es una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas«, dijo el jefe del Ejecutivo mexicano.

La pandemia está en su momento más crítico en México, con 344.224 casos positivos confirmados y 39.184 muertes causadas por complicaciones de la enfermedad, acumulados desde el 28 de febrero a la fecha.

López Obrador recordó que el fin de semana envió un pésame en nombre del Gobierno a familiares de quienes han perdido la vida por la enfermedad.

El jefe de Estado puntualizó que seguirán con el trabajo para que no falten las camas, los ventiladores, equipos y médicos.

Asimismo, expresó su solidaridad con el personal de salud que atiende a la contingencia, que después de más de cuatro meses comienza a manifestar cansancio.

López Obrado envió un mensaje de solidaridad al personal de salud que ya lleva muchos meses enfrentado la pandemia, «Están resintiendo la fatiga, sin embargo, siguen trabajando con responsabilidad y entrega salvando vidas».

Afirmó finalmente que las autoridades mexicanas están trabajando en la emergencia, y agregó que «siempre» va a respetar la opinión del presidente estadounidense.

Con información de Sputnik

