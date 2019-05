Quemados vivos: Gobierno de Venezuela insiste en diálogo para evitar que se repita la violencia

El Gobierno de Venezuela apuesta este 2019 a que con la mediación de Noruega se pueda concretar un proceso de diálogo que evite que la oposición llene las calles de violencia, como lo hizo entre mayo y julio de 2017 con las llamadas guarimbas.

Durante esos tres meses uno de los partidos que más aupó a los jóvenes a salir a buscar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro fue Voluntad Popular (VP), una organización de ultraderecha de la que surgió el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quien se autoproclamó «presidente interino» el 23 de enero de este año.

Las calles llenas de cauchos quemados, basura y diversos obstáculos que impedían el paso de los ciudadanos fueron algunas de las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Sin embargo, uno de los resultados más graves de esa estrategia opositora, la misma que busca replicar Guaidó este año, fue el de 36 víctimas quemadas vivas, 6 de las cuales murieron.

También quemaron unidades de transporte público. Foto: Web.

En un informe del Ministerio para la Comunicación e Información del país, se detalla que en ese período de violencia fallecieron en total 172 personas, incluyendo los seis decesos por quemaduras.

«En dos de los casos (Orlando Figuera Esparragoza y Héctor Anuel Moreno), la acción incendiaria tuvo visos de clara intencionalidad, como quedó reflejado en los medios de comunicación social en su momento. Los otros cuatro fueron víctimas de acciones fatales, en los que el fuego fue un ´acompañante´letal», precisó ese despacho en el documento.

La imagen de Figuera Esparragoza ardiendo en llamas fue una de las más crudas. El joven ―detalla el ministerio― fue brutalmente golpeado, apuñalado y quemado en vida por un grupo de personas que participaban en una manifestación contra el Gobierno.

«Ingresó al hospital con seis heridas de arma blanca y aproximadamente 54 % de la superficie corporal con quemaduras de segundo y tercer grado», fue lo que dijo en ese momento el director del centro al que ingresó.

Figuera Esparragoza no sobrevivió a las quemaduras. Foto: Web.

«Lo apuñalaron, lo lincharon, le echaron gasolina y le dieron candela. Lo quemaron vivo porque era negro y porque era chavista”, dijo su madre Inés Esparragoza a Público.

Mientras que a Anuel Moreno lo atacaron con un mortero para tumbarlo de la motocicleta en la que se trasladaba y después lo quemaron con una bomba molotov.

Otro de los decesos fue el de Alexander Sanoja, quien vivía en el estado Zulia y murió carbonizado cuando la motocicleta en la que viajaba como pasajero se incendió al ser alcanzada por por bombas molotov.

En el caso de los heridos, algunos resultaron con lesiones cuando encapuchados incendiaron unidades de transporte o cuando acusaron de chavista a, por ejemplo, Carlos Ramírez, y le echaron gasolina encima y luego le prendieron fuego.

Diálogo, la llave mágica

Para evitar que esta dramática historia se repita, Maduro ha llamado en reiteradas ocasiones a la oposición a dialogar.

Los primeros acercamientos comenzaron en Oslo. Y el miércoles, el Gobierno de ese país anunció que durante esta semana se produjo un encuentro entre los representantes de los principales actores políticos de Venezuela.

En un comunicado, detallaron que «las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales».

El pasado lunes, Maduro reiteró que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto que vive el país. «Estamos en Noruega porque creemos en el diálogo (…) Buscando el diálogo le decimos no a la violencia, no al golpismo, no a la intervención», expresó.

En ese momento, recordó que el diálogo político se está dando con el sector de la oposición extremista que se encuentra en este momento en el plan de derrocarlo e imponer un Gobierno sometido a los intereses de Washington.

Por su parte, la oposición venezolana sigue inmersa en un mar de contradicciones. Pese a que asisten a las reuniones y, poniendo en entredicho la declaración de la administración de Oslo, manifestaron que el encuentro de mediación finalizó sin acuerdo.