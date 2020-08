Senado aprueba Ley de Elecciones y Añez anuncia que la promulgará de inmediato

La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la Ley de Elecciones, que fija los comicios para el 18 de octubre. La norma pasó a Diputados y tienen previsto tratar y aprobar el documento en esta jornada, para que de inmediato sea promulgada por el Ejecutivo.

Desde la Asamblea los diputados ofrecieron un mensaje de paz y unión, «Nuestro objetivo es que Bolivia se pacifique, que volvamos a vivir como hermanos y que la normalidad vuelva a nuestras actividades, porque hay certeza de las elecciones».

Desde el senado aseguraron que la fecha de las elecciones son impostergable, improrrogable e inmodificable, «creo que hoy desde el Parlamento se está dando un mensaje de certeza para realizar elecciones; y, pedimos a todos los sectores que vuelva la calma y se pacifique Bolivia”, sostuvo el presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores, Milton Barón (MAS).

El proyecto de ley establece el 18 de octubre como fecha máxima para los comicios y que la fecha del día del voto será determinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), definición que incluirá una posible fecha para la segunda vuelta y la posesión de las nuevas autoridades este 2020.

Ante la aprobación de la Ley de Elecciones, el Senado manifestó que ya no existe razón para mantener los bloqueos, «Ya la ley señala que habrá elecciones hasta el 18 de octubre, entonces los movilizados no deberían interrumpir los accesos y deben suspender las medidas de presión», afirmó al respecto el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien anunció que la Presidenta promulgará la ley apenas llegue a sus manos.

La sesión de la Cámara Alta de este miércoles fue acompañada por representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y de la Unión Europea, quienes infructuosamente buscaron diálogo entre las partes en conflicto. Los de la UE demandaron la pacificación del país, anunciaron que habrá una misión de observadores en la jornada de las elecciones y esperan que los comicios sean “inclusivos y transparentes”.

Sobre el repliegue de los campesinos a El Alto, desde las provincias, y un posible cerco a La Paz, el senador Barón adelantó que se hablará con las organizaciones «para que la paz vuelva a la normalidad en el país».

No obstante, a mediodía de ayer, miércoles, el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), que organizan los bloqueos, condicionaron levantar las medidas de presión a que el TSE y el Gobierno acepten adelantar los comicios una semana, de manera que se celebren el 11 de octubre.

El senador de Unidad Demócrata (UD) Pablo Klinsky afirmó que la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de elecciones este jueves a partir de las 9:00, para que después la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione la norma y la envíe al Ejecutivo para que la promulgue en el día.

“Ese es el compromiso que ha asumido el jefe de bancada del MAS ante toda la prensa, hoy (miércoles); mañana (jueves) el proyecto de ley será tratada en Diputados y una vez promulgada deberá inmediatamente comenzar el desbloqueo de caminos, de no darse esa situación no solo no se cumpliría un compromiso sino que se estaría llevado al país a un callejón sin salida”, declaró Klinsky.

Con información de Página Siete

https://www.elciudadano.com/prensa-libre-donaciones-a-el-ciudadano/

Continúa leyendo

https://www.elciudadano.com/reportaje-destacado-mejor-periodismo/fotos-mentiras-y-videos-el-complot-para-invadir-venezuela-en-una-era-pos-maduro/08/12/

https://www.elciudadano.com/reportaje-destacado-mejor-periodismo/covid-19-mas-de-23-000-indigenas-contagiados-y-1-000-fallecidos-en-sudamerica/08/12/