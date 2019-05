Venezuela: Bloqueo pone en riesgo vida de niños con trasplantes en Argentina

Una niña venezolana de casi dos años, que nació con una enfermedad congénita y tuvo que recibir trasplante de hígado; su tratamiento, operaciones y manutención estaban a cargo de la Fundación Simón Bolívar, financiada por Citgo

Las sanciones de Estados Unidos (EE. UU.) a Venezuela impiden que el Gobierno de ese país pueda cancelar el tratamiento a un grupo de niños con trasplantes de órgano que se encuentran en Argentina, así lo dijo este martes el canciller de la nación caribeña, Jorge Arreaza.



«También en Argentina las vidas de niños venezolanos con enfermedades crónicas corren peligro como consecuencia del perverso bloqueo financiero de EE. UU. y de quienes lo promueven; aquí nos presentan la historia de Isabella», escribió el ministro en su cuenta de la red social Twitter citando la historia de una niña reseñada en una nota de Sputnik.

Isabella es una niña venezolana de casi dos años, que nació con una enfermedad congénita y tuvo que recibir trasplante de hígado; su tratamiento, operaciones y manutención estaban a cargo de la Fundación Simón Bolívar, pero en febrero les notificaron que no recibirían más dinero, debido a la sanción contra la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE. UU., Citgo.



Actualmente, narraron sus familiares a Sputnik, Isabella presenta síntomas de rechazo del órgano, y debe controlarlo a través de más de 16 fármacos, pero el financiamiento de este tratamiento está en riesgo debido a lo expuesto anteriormente.



Hace una semana el canciller había indicado que PDVSA, -que financia la atención médica-, no pudo transferir los recursos para que continúen con su tratamiento debido a las sanciones de EE. UU., este hecho pone en peligro la vida de los involucrados, ya que sin el pago oportuno, se teme, que no puedan seguir con las indicaciones médicas para este tipo de situaciones.



En ese momento, la organización sin fines de lucro Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social publicó un comunicado dirigido a la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En el texto se destacó que cinco niños que padecen de enfermedades hepáticas graves se encuentran en Argentina recibiendo tratamiento médico especializado con el financiamiento de la compañía estatal, a través de Citgo, que recientemente fue tomada por los representantes del autodenominado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó y que, debido a este hecho, hace imposible que el Gobierno legítimo de ese país, pueda honrar los compromisos adquiridos con los menores.

