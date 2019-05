Venezuela: Gobierno y oposición buscan solución a la crisis en Noruega

El Gobierno de Noruega informó este miércoles que durante esta semana se produjo en la capital del país, Oslo, un encuentro entre los representantes de los principales actores políticos de Venezuela.

En un comunicado, detallaron que «las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales».

En el texto, solicitaron a las partes, «a los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados», tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones.

Además, la ministra de asuntos exteriores del país, Ine Eriksen Søreide, reiteró su reconocimiento a las delegaciones por los esfuerzos realizados.

Tras importantes jornadas de trabajo en Oslo, el Gobierno del Reino de Noruega informa sobre los avances en proceso el diálogo político entre el Gobierno Bolivariano de Venezuela y la Oposición venezolana. Agradecemos los esfuerzos de Noruega por la Paz:https://t.co/AiAS3yoZkY — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 29, 2019

Las conversaciones para un acercamiento se dieron a conocer el pasado 17 de mayo. En representación del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, asistieron a la jornada de esta semana el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado Miranda (centro), Héctor Rodríguez, entre otros.

En su cuenta de Twitter, el vicepresidente sectorial reiteró que seguirán «trabajando por la paz, la concordia, la democracia y la defensa de nuestra Constitución”.

Desde la delegación del Gobierno del Pdte @NicolasMaduro seguiremos trabajando x la paz, la concordia, la democracia y la defensa de nuestra Constitución https://t.co/ah7yhsad2Q — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) May 29, 2019

Por su parte, el gobernador del estado Miranda de la nación sudamericana llamó a todos los sectores venezolanos a sumar esfuerzos en pro de la paz y la democracia.

Seguimos avanzando en la defensa de nuestra Constitución para consolidar la paz y la democracia, invitamos a sumar esfuerzos en esta dirección. #29May pic.twitter.com/MVC1smKaOs — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) May 29, 2019

El pasado lunes, Maduro reiteró que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto que vive el país. «Estamos en Noruega porque creemos en el diálogo (…) Buscando el diálogo le decimos no a la violencia, no al golpismo, no a la intervención», expresó.

En ese momento, recordó que el diálogo político se está dando con el sector de la oposición extremista que se encuentra en este momento en el plan de derrocarlo e imponer un gobierno sometido a los intereses de Washington.

La versión de la oposición

Por su parte, la oposición venezolana, que ahora lidera el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quien se autojuramentó en enero como «presidente interino», sigue inmersa en un mar de contradicciones.

Pese a que asisten a las reuniones y, poniendo en entredicho la declaración de la administración de Oslo, manifestaron que el encuentro de mediación finalizó sin acuerdo.

Cumpliendo con nuestra misión de brindar al pueblo de Venezuela información veraz y oportuna transmitimos comunicado oficial sobre mediación en Noruega. pic.twitter.com/lNMxbRDRFu — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 29, 2019

En un comunicado, señalaron que en Oslo ratificaron su ruta de «cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre Venezuela».