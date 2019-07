Foro de Sao Paulo mostrará al mundo realidad del bloqueo económico contra Venezuela

El encuentro mundial de organizaciones sociales y políticas progresistas y de izquierda, desmontará la manipulación de las corporaciones mediáticas sobre las causas y consecuencias del bloqueo y las sanciones contra la nación suramericana

El XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo 2019, que se realizará en Caracas, Venezuela, del 24 al 28 del presente mes, mostrará al mundo la dura realidad del bloqueo económico y las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos y sus gobiernos aliados de América Latina y Europa, en contra del país caribeño.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, en una entrevista para Prensa Latina, dijo que el encuentro mundial de organizaciones sociales y políticas progresistas y de izquierda, desmontará la manipulación de las corporaciones mediáticas sobre las causas y consecuencias del bloqueo y las sanciones contra la nación suramericana.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello. Foto: Ciudad Caracas.

Dijo que esta campaña ha arreciado tras el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó un texto “profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano”, aseguró Cabello.

Más de 800 invitaciones

El máximo representante del ente plenipotenciario de Venezuela, destacó que la cita internacional llega en un momento de gran carga emotiva y significación histórica para el país caribeño, el cual lucha contra quienes pretenden desestabilizar la institucionalidad.



“El imperialismo está desatado, no solo contra Venezuela sino contra cualquier pueblo o nación que le lleve la contraria. Todos se arrodillan ante Estados Unidos y quien no lo hace sufre las consecuencias”, advirtió Cabello, en relación con el bloqueo económico que impone Washington a Caracas.



Aseguró que mientras países como Cuba, Nicaragua, Bolivia junto a la tierra del Libertador Simón Bolívar, levanten la voz y no se rindan ante las acciones coercitivas de la Casa Blanca y sus aliados, el Foro mantendrá el atractivo político y progresista que exigen los pueblos.

Fueron invitadas más de 800 organizaciones sociales y políticas, así como personalidades, de diversos países. Imagen: Foro de Sao Paulo.

Cabello resaltó que la fecha del evento marca el rumbo histórico de Venezuela y Cuba, ya que el 24 de julio, -día de la inauguración del encuentro-, se conmemora el 236 aniversario del natalicio de Bolívar.



Asimismo, el 26 los cubanos celebran el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el 28 de julio el comandante Hugo Chávez cumpliría 65 años, detalló el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Cabello informó que emitieron más de 800 invitaciones, y hasta la fecha tienen confirmación de delegaciones procedentes de países de América Latina, Vietnam, Corea del Norte, Medio Oriente, África y Estados Unidos. Desde esta última nación mencionada participarán 61 delegados, incluidos los activistas que defendieron la embajada de Venezuela en la capital estadounidense.

Crímenes contra dirigentes sociales

Como parte de la delegación nacional participará el Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, el cual a decir de su coordinador nacional, Yhonny García, manifestará en la cita la necesidad de los pueblos de mantener la lucha por la soberanía y la autodeterminación.

Argumentó que presentarán ponencias para demostrar cómo las políticas neoliberales afectan el pleno desarrollo del continente, así como la criminalización y judicialización de dirigentes y líderes políticos y sociales de la región, como fenómeno para silenciar los atropellos de algunos gobiernos, anticipó el dirigente.

El encuentro mundial de organizaciones sociales y políticas progresistas y de izquierda, desmontará la manipulación de las corporaciones mediáticas sobre las causas y consecuencias del bloqueo y las sanciones contra la nación suramericana. Foto: Telesur.

El Foro de Sao Paulo ideado y organizado en primera instancia por Cuba de la mano del comandante Fidel Castro, y por el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la década de 1990, es el mayor encuentro de movimientos sociales y partidos de izquierda en el mundo.



La vigésimo quinta plenaria mundial a desarrollarse en Caracas, tendrá como reto principal fortalecer y crear nuevas estrategias de luchas ante la imposición de un esquema capitalista basado en la opresión de los sectores más vulnerables de todos los continentes, según la convocatoria.

