«Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga»: Diario Tehran Times de Irán asegura que Milei cruzó «una línea roja imperdonable»

A través de una editorial publicada en el diario oficialista Tehran Times, titulada «Milei, ¿qué estás haciendo?» el gobierno de Irán acusó al Presidente de Argentina de haber cruzado «una línea roja imperdonable» al unirse al proyecto de «iranofobia» del eje EEUU-Israel, afirmando que esto obliga a las autoridades iraníes a diseñar una «respuesta proporcional» ante el posicionamiento geopolítico del ultraderechista.

Recordemos que Milei recientemente declaró que «no me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel».

Ante esto, la editorial de Tehran Times asegura que «considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad».

«La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab. Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada», se lee en la publicación.

El texto agrega en ese sentido que «la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí».

En esa línea, la publicación acusa que Argentina se ha convertido en «el Israel de América Latina», asegurando que grupos que trabajan con el gobierno israelí tendrían una importante influencia en los centros de decisión del país, mencionando incluso que algunas empresas argentinas estarían «vinculadas a círculos sionistas que participarían en operaciones de espionaje o apoyo logístico contra Irán».

IRÁN ACUSÓ A MILEI DE CRUZAR UNA “LÍNEA ROJA”



El gobierno de Irán acusó al presidente Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable” tras declarar que la República Islámica es “enemiga de la Argentina”. A través de una editorial del diario Tehran Times, sostuvo que… pic.twitter.com/KVhZT2MdY5 — Clarín (@clarincom) March 16, 2026

⭕ Irán advirtió que Javier Milei "cruzó una línea roja" con sus declaraciones sobre el conflictohttps://t.co/sENk33JaBT — C5N (@C5N) March 17, 2026

La irresponsabilidad de Javier Milei vuelve a poner a la Argentina en riesgo. Irán lo acusó de cruzar una “línea roja” tras declarar, con escasas facultades para medir consecuencias, que ese país es “enemigo” del nuestro. Así termina un país cuando se vota con odio e ignorancia. pic.twitter.com/1Vl66ZGEql — El Prensero (@El_Prensero) March 17, 2026

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