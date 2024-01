Dura crítica del diario The Guardian a Milei: Dentro de su gobierno «hay elementos del fascismo y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina»

El periódico británico The Guardian publicó este sábado su editorial con una fuerte crítica hacia el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, quien con solo menos de un mes de ocupar la Casa Rosada ya registra una imagen negativa del más del 55% según los últimos sondeos.

En su editorial —publicada por el portal Ambito—, el periódico británico analizó su primer mes de Gobierno, el cual comparó con la dictadura militar que sufrió Argentina.

«Hay elementos del fascismo, elementos tomados prestados del Estado chino y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina», recalca en su editorial el periódico británico.

De igual forma, afirmó que el programa intensivo de Milei — conocido como Ley Ómnibus—, es muy similar a las acciones que se ha implementado en Reino Unido en los últimos 45 años.

«Un programa intensivo de recortes masivos; demoler servicios públicos; privatizar bienes públicos; centralizar el poder político; despedir a funcionarios públicos; eliminar las restricciones a las corporaciones y oligarcas; destruir regulaciones que protegen a los trabajadores, a las personas vulnerables y al mundo vivo; apoyar a los propietarios contra los inquilinos; criminalizar la protesta pacífica; restringir el derecho de huelga (…) Milei está intentando, con un vasto decreto de ‘emergencia’ y un monstruoso ‘proyecto de ley de reforma’, lo que los conservadores han hecho en el Reino Unido durante 45 años», expresó.

Afirmó que Milei, además, puede ser comparado con el expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro; o como la exprimer ministra de Reino Unido Liz Truss, quien renunció 45 días después de asumir el cargo.

«Todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los tanques de basura que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son solo las caras que presenta el programa», afirmaron.

En el texto, el periódico británico alerta las influencias del influencias de Atlas Network, una ONG con sede en los Estados Unidos; en el gobierno de Milei.

En concreto, la Red Atlas (en inglés Atlas Network), anteriormente conocida como Fundación de Investigación Económica Atlas, es una ONG con sede en los Estados Unidos que según sus propios estatutos, tiene como objetivo promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo.​

Con respecto a esto, el medio británico señala que esta es la forma en que «el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos, aprenden las políticas y tácticas más efectivas para superar la resistencia a su agenda y luego difunden estas políticas y tácticas por todo el mundo. Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias».

Esta no es la primera vez que The Guardian arremete contra el gobierno de Javier Milei. Durante toda la campaña presidencial, The Guardian emitió una serie de publicaciones que realizaban críticas hacia el actual presidente argentino.

Entre ellos, su discurso de toma de posesión, donde lo comparó con el discurso del expresidente de Estados Unidos, Donal Trump.