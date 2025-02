Milei y el caso $LIBRA: La “libertad” financiera que investiga el FBI

El presidente de Argentina, Javier Milei se ecuentra en el centro de un escándalo de talla internacional, al promocionar un proyecto destinado a la inversión de una criptomoneda, denominada $LIBRA, la cual hizo mover millones de dólares y posteriormente se desplomó.

La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a los Estados Unidos donde denunciaron al mandatario argentino como a los otros impulsores del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares. De hecho, tanto el Departamento de Justicia como el FBI recibieron un “reporte de operaciones criminales” que sostiene la jurisdicción de ese país y múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas.

El documento destacó de manera explícita el rol que asumió el denominado «libertario», como los que desempeñaron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

Según consignaron medios argentinos como La Nación y La Gaceta, la denuncia fue presentada por un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados.

Además, se notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas que habrían sido registradas desde el pasado viernes 14 de febrero en adelante.

Milei y el escándalo de la “libertad” financiera

En horas de la tarde del viernes, el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el posteo sobre la criptomoneda $LIBRA. La impulsó con el incentivo del “crecimiento de la economía argentina” y el apoyo para “pequeñas empresas y emprendimientos” nacional

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, inidcó el ultraderechista en el mensaje publicado en su cuenta en la red social X, donde compartió dos links: uno con dirección al sitio web del proyecto y otro con el tag del token.

Luego de que Milei fijara la publicación, un grupo de políticos y referentes libertarios manifestaron su apoyo a esta iniciativa en redes sociales, incluso mostrando haber realizado inversiones en el proyecto.

El precio de $LIBRA arrancó en US$ 0,000001, cifra que solamente un puñado de usuarios y los vinculados al proyecto pudieron acceder. Según trascendió, el 80% del circulante de la criptomoneda estaría concentrado en cinco billeteras.

De acuerdo con los registros, alrededor de 40 mil usuarios realizaron inversiones y el valor de la criptomoneda alcanzó un pico de unos US$5,2 apenas unos minutos después de la publicación del mandatario argentino.

Sin embargo, los principales inversores retiraron el dinero (alrededor de 90 millones de dólares), en un mecanismo de estafa conocido como “rug pull”. De este modo, abandonaron repentinamente el proyecto y se llevaron todos los fondos invertidos por los usuarios.

Acto seguido, el rpecio de la criptomoneda comenzó a desplomarse y bajó casi al valor de su precio inicial.

Ante este escenario, se desató una fuerte en redes sociales, mientras algunos usuarios apuntaban a un posible hackeo de la cuenta de Milei y otros lo relacionaban directamente como cómplice de la estafa.

Tras el escándalo, Milei reapareció horas más tarde, argumentando que “no estaba interiorizado» en los «pormenores” del proyecto.

Luego, el libertario declaró a una agencia de noticias extranjera que el desarrollo del proyecto no lo tenía involucrado, debido a que era “puramente privado”, y explicó que la empresa que estaba detrás era KIP Protocol, con la que se había reunido unos meses atrás.



El sábado 15 de febrero, Milei reapareció en X y decidió eliminar el posteo promocional de $LIBRA para compartir uno nuevo en el que intentó aclarar la situación.

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, afirmó y cargó contra la oposición.

En paralelo, la cuenta de KIP Protocol señaló: “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.



FBI investiga estafa con criptomoneda $LIBRA

Adicional a las críticas en redes sociales, comenzaron a aparecer las denuncias judiciales por presunta estafa, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Ante el FBI y el Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Al respecto, El abogado Mariano Moyano Rodríguez consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense, entre los que figuran el hecho de que ciudadanos norteamericanos o con residencia en Estados Unidos fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde ese país.

También planteó que la plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” fues desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.

El jurista indicó que tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores. Señaló que Kelsen Ventures como su supuesto dueño, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.

“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, expuso la demanda presentada por el abogado Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados.

Cabe recordar que el estudio de abogados actualmente representa a 2.500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa.

En el caso de Argentina, la investigación penal quedó en manos de la jueza María Servini. La denuncia criminal puntó contra Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, pero también contra la Casa Rosada, señaló La Nación.