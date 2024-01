Tío de Javier Milei está a punto de ser desalojado: Tiene 63 años y trabaja como repartidor en una aplicación

Juan José Milei, tío del presidente de Argentina, Javier Milei; trabaja como repartido en una aplicación y está a punto de ser desalojado de su hogar.

La información fue revelada por la periodista Victoria De Masi de DiarioAr, quien escribió una entrevista sobre el familiar de Milei, que no se encuentra en una buena situación económica.

🗞️Poco se conoce del árbol genealógico del Presidente. Pero él es Chicho, el tío de Javier Milei. Tiene 63 años, pedalea para una app, votó a Massa y están a punto de desalojarlo. Esta es su historia. En @elDiarioAR 👇🏽https://t.co/Nv70MdR7fn — Victoria De Masi (@videmasi) January 6, 2024

«Chicho» como se le conoce, tiene 63 años y está a solo dos años de alcanzar la edad jubilatoria.

En la entrevista realizada al medio, el tío de Javier Milei reconoció que no tiene certezas si podrá retirarse de su trabajo porque «no tengo aportes de nada» y «hace ocho meses que no pago el monotributo».

De igual forma, en la entrevista reconoció que el pasado 19 de noviembre votó por el candidato de Unión por la Patria y en ese momento ministro de Economía, Sergio Massa.

«¿A quién votaste?», preguntó la periodista a lo que respondió «A Massa, ¿a quién voy a votar?».

En su vida —detalla el portal—, ha realizado diferentes trabajos: cadete en una fábrica de calderas; armó cajas en una fábrica de camisas; estudió para masajista deportivo; entrenó en pádel, aunque nunca tuvo alumnos; lavó autos; fue sereno en un edificio; y ayudó en la pizzería de un amigo.

Juan José —que trabaja todos los días en su bicicleta— vive en un departamento de un ambiente y medio que tiene en San Cristóbal. La propiedad fue comprada luego de vender el tres ambientes con balcón terraza en Belgrano que heredó de sus padres.

No obstante, pesa sobre él una orden de desalojo.

Consultado por si llamó a su sobrino para contarle la situación o si tiene alguna forma de contactarse con él, respondió tajante: «Nah, ¿qué le voy a decir? Mis amigos me dicen “pero si ahora es el Presidente, Chicho, escribile” pero… No, no. Yo espero que le vaya bien a él. Pero, no sé. No me interesa tanto».