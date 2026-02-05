Beijing respalda a Cuba y apunta contra la “injerencia externa” en la región

«Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», afirmó el canciller de china Wang Yi.

En un encuentro diplomático celebrado en Beijing, el canciller de China Wang Yi (en la foto) , reafirmó el respaldo incondicional de su país a Cuba frente a lo que denominó «injusta injerencia de fuerzas externas».

La reunión que contó con la presencia del canciller cubano y enviado especial Bruno Rodríguez, sirvió para sellar una posición común frente a un panorama en la región de América Latina descrito como de «cambios complejos y profundos» y para fortalecer los históricos lazos entre ambos Estados socialistas.

Durante la reunión, Wang Yi expuso con claridad los principios que guían la postura china hacia la isla caribeña.

«En la actualidad, la situación en América Latina está experimentando cambios complejos y profundos», señaló el canciller chino, estableciendo el contexto geopolítico inmediato. Acto seguido, delineó la postura del gigante asiático: «Reafirmamos la oposición resuelta de Beijing a la injusta injerencia de fuerzas externas en los asuntos de Cuba».

Esta declaración del jefe diplomático chino constituye un apoyo explícito al gobierno cubano en su confrontación histórica con las políticas de Estados Unidos y la defensa de la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacional.

Wang Yi fue enfático en manifestar su rechazo a las medidas que afectan el desarrollo soberano de las isla antillana y dejó en claro que China se opone firmemente a cualquier privación del derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y el desarrollo.

Al respecto, recalcó el gigante asiático es un defensor de la justicia.

«Concedemos gran importancia y nos tomamos muy en serio las legítimas aspiraciones de nuestros amigos cubanos. Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», apuntó Wang Yi.

Además exaltó «la tenaz lucha y el valor del pueblo cubano en su desafío ante la opresión, así como el respeto internacional ganado por la isla», consignó Prensa Latina.

Estas declaraciones se producen tras el recrudecimiento de las sanciones y bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, esto, a raíz de la recienten «prohibición» de la administración de Donald Trump para que otros países suministren combustible a la isla.

Canciller cubano: «China socialista se afianza como un baluarte de la paz »

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, devolvió el elogio pero proyectándolo en el escenario global, presentando a China no solo como un aliado bilateral, sino como un pilar del orden mundial emergente.

Rodríguez destacó que «China socialista se afianza como un baluarte de la paz y el multilateralismo y representa un factor de estabilidad, balance y oportunidad a nivel global».

En su intervención, señaló que el gigante asiático «es una esperanza para el Sur Global, en particular para América Latina y el Caribe, como un gran país abierto e inclusivo que tiene la voluntad de compartir las oportunidades que brinda su extraordinario desarrollo».

El canciller cubano también hizo hincapié en el carácter histórico del vínculo bilateral desde la perspectiva de La Habana y subrayó «el honor que representa para Cuba ser el primer país del hemisferio occidental en establecer vínculos con China y el primero también en establecer una comunidad de futuro compartido en el orden bilateral».

Esta relación, según el diplomático, se traduce en mecanismos concretos de cooperación.

Señaló que «los consensos de alto nivel son el eje estratégico fundamental para el desarrollo de las relaciones bilaterales», los cuales, a su juicio, han permitido «un reforzamiento de la comunicación estratégica, una orientación política y un impulso notable a la agenda bilateral y a la búsqueda de soluciones conjuntas y viables».

*Foto destacada: Prensa Latina.