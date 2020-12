Bolivia firmó acuerdo para adquirir 5,2 millones de dosis de la vacuna rusa

El Gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, durante un acto en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

“Con la ayuda de la Embajada rusa acá en Bolivia logramos llevar adelante la negociación que ha acabado, felizmente, en buen término, para todas y todos los bolivianos”, dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el acto de la suscripción del contrato.

El mandatario calificó a la Sputnik V como una vacuna “segura, eficaz” y que “tiene mucha demanda”.

Con la suscripción del contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, Bolivia adquirirá 5,2 millones de vacunas Sputnik V que llegarán al país desde enero. Estamos trabajando para inmunizar hasta el 80% de la población, que recibirá la dosis gratuitamente. #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/akMj3F62Cy — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 30, 2020

“Esta adquisición no hubiera sido posible si el pueblo boliviano no hubiese elegido un Gobierno democrático“, manifestó Arce, quien fue electo en los comicios del pasado octubre. Además, recordó que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez no mantenía relaciones con Rusia.

Detalles del acuerdo

Según informa la página oficial de la Sputnik V, el acuerdo, firmado entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) de Bolivia, permitirá que más del 20 % de la población boliviana acceda a la vacuna.

En concreto, serán vacunadas 2,6 millones de personas, puesto que cada ciudadano debe recibir dos dosis. La segunda se aplica 21 días después de la primera.

El fármaco, según el comunicado oficial, será suministrado por los socios internacionales del RDIF en India, China, Corea del Sur y otros países.

Felicitamos a nuestro Ministerio de Salud y a la Cancillería por las intensas gestiones. Las vacunas para la población más vulnerable y necesitada llegarán desde enero hasta mayo de 2021. Ahora sí podemos decir a la población boliviana: mucha salud en el nuevo año. — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 30, 2020

Cooperación activa

El acto de la firma tuvo lugar mediante videoconferencia, en la que estuvieron Arce, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca; el ministro de Salud de Bolivia, Edgar Pozo Valdivia; y Víctor Hugo Aguilar Frías, director general de la CEASS.

Por Rusia participaron el subdirector del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vladimir Belinskiy; y el director general del RDIF, Kirill Dmitriev.

“Rusia está desarrollando activamente la cooperación con Bolivia en la lucha contra la nueva infección por coronavirus. Queremos expresar nuestro agradecimiento al presidente Luis Alberto Arce Catacora por confiar en la vacuna Sputnik V”, dijo Dmitriev.

Con esta firma, Bolivia se convierte en el tercer país de la región en suscribir un acuerdo con Moscú para la compra del fármaco. El primero fue Argentina, que esta semana comenzó con la aplicación de las primeras dosis; y luego Venezuela, que participó en la fase 3 de los ensayos clínicos de la medicina y anunció la compra de Sputnik este martes.

“Esperamos ampliar nuestra cooperación sobre la vacuna con otros países de América Latina en el futuro“, añadió Dmitriev.

Fuente: RT.