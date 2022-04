Testigos convocados por Jeanine Añez declararon que no hubo quórum en la sesión donde se autoproclamó

Parte de los testigos que presentó Jeanine Añez, exsenadora de Demócratas, en el caso Golpe de Estado II, afirmaron ayer que se autoproclamó como presidenta de la Cámara Alta en una sesión sin quórum.

De acuerdo con un video publicado por el portal informativo Detrás de la Verdad, se aprecia que al menos tres de los testigos presentados por Añez, entre ellos la exsenadora Carmen Eva Gonzales, respondieron que el día en que la exlegisladora se autoproclamó no se cumplía con el quórum reglamentario, es decir, había una asistencia mínima de senadores.

Las audiencias del caso Golpe de Estado II se desarrollan en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“En esa sesión donde la señora Jeanine Añez asume la presidencia del Senado ¿existió quórum? sí o no”, se escucha al representante del Ministerio Público, a lo que el testigo, que no es identificado en el video, responde: “No, señor fiscal”.

Cuando le tocó el turno de testificar a una segunda persona convocada por Añez, una representante de la Fiscalía le consultó: “Dra. Díaz, ¿usted estuvo presente en la sesión convocada por la senadora Jeanine Añez Chávez?”. A lo que la testigo responde: “Sí”.

Nuevamente la fiscal formula: “¿Cuál fue el quórum señalado en esa sesión? Y la consultada indica: “No podría decir cuántos senadores se encontraban presentes, pero no existía quórum”.

En el interrogatorio hecho a la exsenadora Carmen Eva Gonzales, el representante del Ministerio Público le pregunta: “En la sesión donde la señora Jeanine Añez Chávez ha asumido la presidencia de la Cámara de Senadores ¿en esta sesión hubo quórum? sí o no”.

Entonces, Gonzales responde de manera evasiva que “hubo una sucesión constitucional”. Sin embargo, el fiscal reitera: “La pregunta es ¿si hubo quórum o no hubo quórum el día 12 de noviembre? (fecha en que Añez se autoproclamó)”.

“No hubo quórum”, admitió Gonzales, aunque reiteró que “lo que hubo fue una sucesión constitucional”.

El 12 de noviembre de 2019, algunos senadores de oposición se reunieron en el pleno de la Cámara Alta y sesionaron, pese a la inasistencia de la bancada mayoritaria del MAS, al igual que junto a diputados en Asamblea Legislativa.

En este episodio, Añez se autonombró titular de la Cámara de Senadores e inmediatamente asumió la Presidencia de Bolivia, violando los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La exministra Teresa Morales, convocada por la Fiscalía, acudió a declarar el lunes.

DECLARACIONES

La ronda de las declaraciones de testigos está en desarrollo en el proceso denominado Golpe de Estado II y hasta el momento declararon 15 de los 45 testigos que la exlegisladora presentó ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, instancia que sigue el proceso, informó el abogado defensor de Añez, Luis Guillén.

Al respecto, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez Vargas aseguró que producto de la toma de declaraciones a los testigos surgieron “contradicciones”, aunque no pudo explicar en qué consisten estas. “No existen indicios de golpe (de Estado), estas contradicciones continuarán mientras el MAS no se convenza de que jamás hubo golpe y lo que hubo fue una sucesión constitucional, indicó Gutiérrez a los medios de comunicación.

REUNIONES

En el marco de las declaraciones testificales, se conocieron varias revelaciones sobre la manera de cómo Añez asumió la presidencia luego del golpe de Estado de 2019.

La exministra Teresa Morales, una de las convocadas a declarar, confirmó que un grupo de ‘nadies’ (personas que no eran autoridades) decidió, en una reunión privada el 10 de noviembre de 2019, que Añez se autoproclame como presidenta de facto. “En esa reunión estaban embajadores de países extranjeros, la Iglesia, delegados de Carlos Mesa, de Camacho, Waldo Albarracín y Tuto Quiroga (…) el 10 (de noviembre), cuando decidieron que ella (Jeanine Añez) fuera presidenta, no estaba ni Adriana (Salvatierra) ni yo ni Susana (Rivero) ni nadie del MAS (…) No hubo ningún parlamentario, fueron los ‘nadies’ los que decidieron que ella fuera presidenta”, reveló a la prensa.

Añez a los testigos que no declararon: La historia los juzgará

La exsenadora Jeanine Añez se dirigió, mediante su cuenta de Twitter, a los testigos que ella convocó y no acudieron a rendir declaración en el marco del proceso judicial denominado Golpe de Estado II. La exlegisladora les dijo que “la Historia los juzgarán (sic)”.

Según pudo saber este medio, entre los testigos que no acudieron a testificar a favor de Añez se encuentran el monseñor Aurelio Pesoa Ribera, que en 2019 era el Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB); el exsenador y exministro de facto Óscar Ortiz y la exsenadora de Demócratas Shirley Franco.

El abogado defensor de Añez, Luis Guillén, confirmó que dichas personas no declararon, pero aseguró que esto fue porque pidieron testificar de manera virtual y el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz no se pronunció al respecto.

De igual forma, el presidente de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, habría declinado de testificar, aunque Guillén afirmó que él tiene la voluntad de hacerlo, pero tiene reuniones laborales en Cochabamba que le impiden apersonarse al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), donde se desarrollan las audiencias en este caso.

En el mismo mensaje, Añez expresó su agradecimiento a quienes sí acudieron a testificar a su favor, entre ellos la exsenadora Carmen Eva Gonzales y Amílcar Barral, entre otras personas.

Guillén detalló que de los 45 testigos convocados por la defensa de la exsenadora Añez, solo 15 rindieron declaración.

Jeanine fue utilizada

El analista político Gabriel Villalba observó que la fase de declaración de testigos dejó en evidencia, una vez más, que políticos de derecha utilizaron a Añez para que tome la presidencia del país de manera inconstitucional y que ahora, cuando ella acude a ellos para sostener su defensa, la abandonan.

Añez fue de las primeras en declarar en el marco de la investigación por la ruptura del orden constitucional.

Villalba indicó que pese a esto, es importante que la justicia continúe su labor, emita el fallo en este caso y se sancione a quienes interrumpieron el orden constitucional, para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

“Jeanine Añez ha sido títere, marioneta de los actores políticos y medios de comunicación, que ya se identificaron plenamente. Se demuestra nomás que ella fue utilizada, es por eso que cuando terminó su régimen de facto, todos sus ministros y colaboradores se pusieron a buen recaudo”, recordó.