Brasil confirma envío a Cuba de cargamento con alimentos e insumos para producción agrícola

En medio del recrudecimiento del bloqueo de EEUU a Cuba, el Gobierno de Brasil confirmó el envío a la isla de un cargamento de alimentos e insumos para producción agrícola.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, Paulo Teixeira, durante la apertura en Brasilia de la 39° Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

La iniciativa -detalló el ministro Teixeira- también incluye asistencia a Haití y será ejecutada por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

Presidente Lula criticó persecución contra Cuba

En tanto, en su discurso de inauguración de la Conferencia Regional de la FAO, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la persecución de EEUU contra Cuba, planteando que la crisis en la isla no es resultado de su incapacidad productiva, sino de quienes quieren verla con privaciones.

«Cuba no está pasando hambre porque no sabe producir, Cuba no está pasando hambre porque no sabe construir su energía. Cuba está pasando hambre porque no quieren que Cuba tenga ciertas cosas a las que todo el mundo debería tener derecho», señaló el Mandatario brasileño.

En esa línea, Lula también manifestó que algunas empresas ganan más dinero por año que el total del Producto Interno Bruto de muchos países, dinero que -dijo- está concentrado en manos de unos pocos.

«¿Cuándo vamos a resolver eso?», se preguntó el Presidente de Brasil, quien insistió que el hambre no puede tratarse como un aspecto secundario, dependiente de la disponibilidad de recursos sobrantes, sino que como un derecho sagrado.

«Todo el mundo tiene que tomar café, almorzar y cenar todos los días (…) ¿Cuándo vamos a despertar para decir que no queremos pedir por favor? Queremos, de forma soberana, dar alimentación a nuestro pueblo en cualquier país de América Latina», recalcó Lula.

