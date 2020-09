Cambian a ministro de Economía en Bolivia y el extitular afirma que se negó a firmar decretos y documentos que violaban la ley

El ministro de Economía de Bolivia , Oscar Ortíz sale de la cartera y destaca que tuvo diferencias con otros altos funcionarios, al no firmar decretos que a su juicio violan la Constitución.

Óscar Ortiz confirmó este lunes que se aleja del cargo de ministro de Economía. Aclaró que no renunció a ser el titular del ministerio, pero que se inició una campaña por las redes sociales en su contra para manifestar que había dimitido al puesto.

Entiendo que ya han decidido designar a otra persona por lo que he venido a dejar limpio mi escritorio”, sostuvo el ministro saliente en conferencia de prensa.

“No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal».

El exministro manifestó que no cree que el Gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nueva obligaciones”, detalló.

“Yo no he renunciado, no porque me aferre a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente inicien una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo Gobierno»

Ortiz declaró que no estuvo de acuerdo con varias decisiones asumidas, como el decreto de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec), el cual no firmó, como no firmará decretos que van en contra de la ley.

Agregó, que tuvo profundas diferencias con el ministro de Gobierno Arturo Murillo porque no se quiso actuar en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) ni las leyes, afirmó que se pretendió presionar al gabinete para firmar en casos en los que no había procesos de auditoria o de revisión jurídica.

Acotó que entiende que la presidenta, Jeanine Añez, debe trabajar con quien se sienta cómoda y que en el Ministerio de Economía queda pendiente encontrar mecanismos para financiar el déficit público hasta diciembre, una tarea difícil debido al bloqueo Legislativo.

