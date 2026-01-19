Canciller cubano respondió con todo a Boric: «Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista»

"Quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo de dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos, mientras olvida su propia historia, la de sus mártires y la de su pueblo", escribió el ministro Bruno Rodríguez.

Canciller cubano respondió con todo a Boric: «Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió -sin nombrarlo con nombre y apellido- al Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hace unos días criticó en duros términos a las autoridades cubanas, asegurando entre otras cosas que en la isla «no hay democracia».

«Mientras América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por EEUU, algún gobernante de la región prefiere criticar a Cuba. En su caso, atacar a nuestro país no es un acto de coherencia ni de valentía, sino de oportunismo político», escribió en primer término el canciller cubano, en clara referencia al Mandatario chileno.

«Dilapidó su tiempo. Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista», escribió luego Bruno Rodríguez, para luego apuntar a que «quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo de dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos, mientras olvida su propia historia, la de sus mártires y la de su pueblo».

Continúa leyendo sobre este tema:

Gabriel Boric en el epicentro de la derrota: Del Acuerdo por la Paz, al fracaso constituyente, hasta el triunfo electoral del pinochetismo 

La barbarie pinochetista volverá a gobernar Chile luego de una capitulación del Gobierno de Gabriel Boric a su programa presidencial

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Por amplia mayoría: Asamblea General de la ONU vuelve a exigir el fin del bloqueo de EEUU a Cuba

Hace 3 meses
El Ciudadano

”Honor y gloria a los bravos combatientes”: Cuba decreta duelo nacional por 32 cubanos muertos tras ataque de EE.UU. en Venezuela

Hace 2 semanas
El Ciudadano

¿Qué países de Latinoamérica le dieron la espalda a Cuba en la ONU y por qué importa para la región?

Hace 3 meses
El Ciudadano

Argentina a la cabeza: Perú, Bolivia y Ecuador, junto a otros seis países, torpedearon la condena de la CELAC a EE.UU. por la agresión en Venezuela

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"Cuba tiene áreas en las que aportar a los BRICS": Entrevista con Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Hace 3 meses
El Ciudadano

China donó a Cuba 5.000 sistemas fotovoltaicos para electrificar hogares de zonas rurales afectadas por el huracán Melissa

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Redoblar solidaridad con el pueblo cubano": Embajador de Cuba en Chile participó en conversatorio de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

Hace 4 días
El Ciudadano

Jeannette y Cuba

Hace 4 meses
El Ciudadano

Entrevista con Elian González: "La revolución no es hambre, no es penumbra ni apagones. Todo eso es producto de un bloqueo"

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano