Canciller cubano respondió con todo a Boric: «Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista»

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió -sin nombrarlo con nombre y apellido- al Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hace unos días criticó en duros términos a las autoridades cubanas, asegurando entre otras cosas que en la isla «no hay democracia».

«Mientras América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por EEUU, algún gobernante de la región prefiere criticar a Cuba. En su caso, atacar a nuestro país no es un acto de coherencia ni de valentía, sino de oportunismo político», escribió en primer término el canciller cubano, en clara referencia al Mandatario chileno.

«Dilapidó su tiempo. Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista», escribió luego Bruno Rodríguez, para luego apuntar a que «quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo de dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos, mientras olvida su propia historia, la de sus mártires y la de su pueblo».

