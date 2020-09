Canciller venezolano denuncia que Mike Pompeo aprovecha gira de campaña electoral por Suramérica para amenazar a su país

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este sábado que el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, continúa amenazando a la nación Bolivariana.

Arreaza recordó que la crisis que afecta al pueblo venezolano es generada por las sanciones y el bloqueo ilegal que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra el país caribeño.

«En una gira de campaña electoral que ha sido rechazada hasta por la derecha brasileña, Mike Pompeo continúa amenazando a Venezuela y comprueba que la única «crisis creada por el hombre» que afecta al pueblo venezolano es la creada por sus «sanciones» ilegales. Go home, Mr. Pompeo», expresó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

En una gira de campaña electoral que ha sido rechazada hasta por la derecha brasileña, @SecPompeo continúa amenazando a Venezuela y comprueba que la única "crisis creada por el hombre" que afecta al pueblo venezolano es la creada por sus "sanciones" ilegales. Go home, Mr. Pompeo. https://t.co/p3HJpgiJhh — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 19, 2020

El canciller venezolano acompañó su mensaje con un tuit emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. donde el funcionario norteamericano, que se encuentra en una gira de campaña electoral en Brasil, señala que “la situación en Venezuela es una de las peores crisis provocadas por el hombre en el mundo”.

En medio de críticas por el carácter injerencista de su visita a varias naciones, Mike Pompeo inició su gira en Surinam, luego pasó por Guyana y Brasil para llegar finalmente a Colombia.

Repudio en Brasil

Este viernes, organizaciones sociales y representantes políticos de izquierda en Brasil rechazaron la visita de Pompeo, a la ciudad de Boa Vista, capital del estado fronterizo de Roraima.

El senador Telmário Mota criticó en su cuenta de Twitter la visita del funcionario norteamericano, al considerar que el encuentro con el Gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, representa una invasión al suelo del país suramericano por parte de EE.UU., y una amenaza conspirativa contra Venezuela.

“Mike Pompeo no es bienvenido. No me siento con él. Se trata de degradar doblemente a Roraima como plataforma de la campaña de Trump y como instrumento de provocación imperialista contra un pueblo hermano, con el que hemos tenido relaciones económicas, sociales y culturales pacíficas durante siglos”, expresó Mota en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado federal Glauber Braga refirió a través de sus redes sociales: “este es un intento ilegítimo de presionar a Venezuela. Están buscando petróleo, riqueza natural, la mayor reserva de combustibles del mundo y no podemos aceptar que el territorio brasileño sea utilizado para eso, incluso para una posible escalada de la guerra”.

En una carta abierta, el Partido de los Trabajadores (PT) expresó su preocupación por la provocación y hostigamiento de EE.UU. en contra de Venezuela, al intentar reconstruir el escenario para una posible intervención.

“Bolsonaro y su Gobierno demuestran una vez más su sumisión a Trump, siempre dispuestos a seguir sus órdenes o recibir a sus representantes en nuestro territorio, en un continuo proceso de afrenta a nuestra soberanía”, plantea la nota del PT.

Esta visita, que causa estranheza por incluir também outros países vizinhos da Venezuela, tem como objetivo seu encontro com imigrantes venezuelanos no Brasil para expressar seu apoio a esta população que, segundo os EUA, foge de um suposto regime 'ilegítimo' de Nicolás Maduro. — PT Brasil (@ptbrasil) September 16, 2020

“É obviamente uma provocação”, adverte o chanceler Celso Amorim. “Essa é a única explicação para uma visita do Secretário de Estado norte-americano a Boa Vista, a capital que é porta de entrada para o país vizinho”, diz.https://t.co/Ee6uzFrVww — PT Brasil (@ptbrasil) September 16, 2020

