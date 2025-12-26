Capturan en Paraguay a expolicía aliado de Bolsonaro que estaba prófugo: Debe cumplir condena de 24 años por golpista

Exdirector de la Policía Federal de carreteras (PRF) se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria cuando rompió su tobillera electrónica y escapó en auto hacia Paraguay, siendo finalmente capturado en el aeropuerto de Asunción cuando intentaba viajar a El Salvador. "Pretendía burlar los controles migratorios mediante la suplantación de identidad de un ciudadano paraguayo", señalaron las autoridades migratorias.

Este viernes fue capturado y arrestado en Paraguay el expolicía Silvinei Vasques (en la foto), aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y que se encontraba prófugo tras ser condenado a casi 25 años de presidio por su participación en el intento de Golpe de Estado contra el actual mandatario el país, Lula Da Silva.

Vasques, exdirector de la Policía Federal de carreteras (PRF), se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria cuando, según consignó la prensa brasileña, rompió su tobillera electrónica y escapó en auto hacia Paraguay.

Su arresto fue confirmado por las autoridades migratorias de Paraguay y también por el director de la Policía Federal de Brasil (PF), Andrei Rodrigues, quien detalló que Vasques llegó al aeropuerto de Asunción para, con un pasaporte de ese país, viajar rumbo a El Salvador.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, en tanto, informaron que efectivamente, Vasques «pretendía burlar los controles migratorios mediante la suplantación de identidad de un ciudadano paraguayo».

Noticia en desarrollo

