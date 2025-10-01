Capturan en Perú a ‘Pequeño J’, acusado de ser el autor del triple homicidio de dos jóvenes y una adolescente en Argentina

Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años) fueron salvajemente torturadas antes de ser asesinadas. Hecho ocurrió en la localidad de Florencio Varela y ha conmocionado a Argentina durante las últimas semanas.

El diario argentino La Nación informó la noche de este martes (30/9) la detención en Perú del presunto autor material de los homicidios de las jóvenes Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años), hecho ocurrido en la localidad de Florencio Varela y que ha conmocionado al país en las últimas semanas.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido por su alias de «Pequeño J» (en la foto de portada), quien fue capturado en Pucusana, una zona de balnearios y pesca ubicada a unos 70 kilómetros de la capital Lima.

Según consignaron otros medios argentinos, además de «Pequeño J» también fue detenido uno de sus principales colaboradores, Matías Agustín Ozorio. Con esto, ya suman 9 los detenidos por este caso.

De acuerdo a lo informado, la primera pista surgió de una cámara de seguridad que captó a las jóvenes subiéndose a una camioneta blanca. En esa línea, el diario Clarín mencionó que las tres habían sido invitadas a una casa en Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde les dijeron que les pagarían 300 dólares a cada una por ir a una fiesta.

Pero, todo era una trampa preparada por un grupo de narcotraficantes, quienes siempre tuvieron la intención de torturarlas y matarlas, como quedó establecido en la autopsia, que reveló horribles mutilaciones y otras agresiones.

Además, los asesinos transmitieron en directo por Instagram las torturas, transmisión que habría sido vista por 45 personas y donde el jefe criminal advirtió que «esto es lo que le pasa al que me roba droga».

Finalmente, luego de reportada su desaparición y tras el rastreo de las antenas de sus celulares, la policía pudo llegar a la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres, iniciándose así la carrera por capturar a los autores de este horrendo crimen.

Noticia en Desarrollo. Seguiremos informando.

