Capturan en Perú a ‘Pequeño J’, acusado de ser el autor del triple homicidio de dos jóvenes y una adolescente en Argentina

El diario argentino La Nación informó la noche de este martes (30/9) la detención en Perú del presunto autor material de los homicidios de las jóvenes Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años), hecho ocurrido en la localidad de Florencio Varela y que ha conmocionado al país en las últimas semanas.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido por su alias de «Pequeño J» (en la foto de portada), quien fue capturado en Pucusana, una zona de balnearios y pesca ubicada a unos 70 kilómetros de la capital Lima.

Según consignaron otros medios argentinos, además de «Pequeño J» también fue detenido uno de sus principales colaboradores, Matías Agustín Ozorio. Con esto, ya suman 9 los detenidos por este caso.

De acuerdo a lo informado, la primera pista surgió de una cámara de seguridad que captó a las jóvenes subiéndose a una camioneta blanca. En esa línea, el diario Clarín mencionó que las tres habían sido invitadas a una casa en Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde les dijeron que les pagarían 300 dólares a cada una por ir a una fiesta.

Pero, todo era una trampa preparada por un grupo de narcotraficantes, quienes siempre tuvieron la intención de torturarlas y matarlas, como quedó establecido en la autopsia, que reveló horribles mutilaciones y otras agresiones.

Además, los asesinos transmitieron en directo por Instagram las torturas, transmisión que habría sido vista por 45 personas y donde el jefe criminal advirtió que «esto es lo que le pasa al que me roba droga».

Finalmente, luego de reportada su desaparición y tras el rastreo de las antenas de sus celulares, la policía pudo llegar a la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres, iniciándose así la carrera por capturar a los autores de este horrendo crimen.

#ÚLTIMAHORA



❗️Detienen en Perú a 'Pequeño J', presunto autor intelectual del brutal triple crimen en Argentinahttps://t.co/BzMM60RRUS https://t.co/ORrudU8x7r pic.twitter.com/EQsjxvffps — RT en Español (@ActualidadRT) October 1, 2025

"Pequeño J" fue detenido en Perú https://t.co/EenC0uOBHV a través de @Pagina12 — jorge carlos fava (@JorgeFava) October 1, 2025

Pequeño J se escondía en un camión. Una operación de inteligencia de la DDI de la matanza y un dato bajo llave que conocían sólo 3 personas. Mañana en #MañanasArgentinas les cuento cómo se operaron las detenciones y quién puso en serio riesgo la detención de Pequeño J pic.twitter.com/dwKF3mPS8U — Diego G (@gabrielediego) October 1, 2025

Noticia en Desarrollo. Seguiremos informando.

Continúa leyendo:

El Ciudadano