Cecilia Roth y su dura crítica a Milei: “Va a vender Argentina de arriba a abajo”

La actriz argentina, Cecilia Roth, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente de la nación trasandina, Javier Milei, a quien calificó de «disparate».

«Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico», indicó

Relató que para ella “fue muy fuerte” el momento en el que se confirmó su victoria electoral, y señaló: “Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei”.

Sobre la política de recortes que ha aplicado el denominado «libertario» desde que asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, la actriz advirtió que «este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables».

«Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal. Y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada», plante en diálogo con la agencia de noticias Efeminista.

En sus declaraciones, Roth planteó que el ajuste económico de la gestión libertaria afectó el cine y la cultura en el país, al tiempo que denunció que “el gobierno está censurando”.

«Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico», sostuvo.

“No se puede hablar sobre la dictadura cívico-militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño”, agregó.

A juicio de la actriz, el ultradrechista Milei «no es nacionalista» y no le interesa el bienestar de los argentinos .

«Para ellos, un recorrido interesante de una película es solo de mercado. Detestan a los argentinos. Esto es muy particular porque, al revés de (Donald) Trump o (Jair) Bolsonaro, Milei no es nacionalista. No le interesa en absoluto la Argentina, la va a vender de arriba a abajo», afirmó, citada por Perfil.

Aunque alertó que «es muy brutal lo que están haciendo porque detrás de todo hay una ideología», destacó que Argentina tiene una cosa muy particular, que es la resistencia.

«La resistencia es creativa, se está haciendo muchísimo teatro independiente, alternativo. Por supuesto que eso no es ganancia…todo es a fuerza de un trabajo colectivo, de un enorme esfuerzo», concluyó.