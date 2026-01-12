Central Obrera tras abrogación del «decreto maldito» 5503: «Aquí ganó Bolivia»

Tras un mes de intensas protestas, movilizaciones y bloqueos, el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz anunció este domingo la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503.

La decisión fue producto de la presión de los sindicatos y movimientos sociales contra la medida también conocida como el «decreto maldito que gatilló una crisis social y generó el rechazo de la oposición parlamentaria, transportistas, juntas vecinales, mineros, campesinos, sindicatos y organizaciones populares.

“Creemos que la unidad del pueblo boliviano nos llevó a tener estos resultados, aquí no perdieron los ministros, ni ganaron los dirigentes, aquí ganó Bolivia”, expresó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, tras la firma del acuerdo firmado entre seis ministros de Estado y dirigentes de las organizaciones sociales, sobre el Decreto Supremo 5503.

¿Gobierno de Rodrigo Paz mantendrá el gasolinazo?

El acuerdo fue suscrito en un encuentro realizado en la ciudad de El Alto, que congregó a los dirigentes de la COB y de las federaciones campesinas con seis ministros de Estado, entre ellos: José Luis Lupo, de Presidencia; Gabriel Espinoza, de Economía; Marco Antonio Oviedo, de Gobierno; Óscar Mario Justiniano, de Desarrollo Productivo; Beatriz García, de Educación; y Tatiana Flores, de Salud. El resultado fue la firma de un acuerdo que deroga el DS 5503, pero preserva su núcleo económico.

Oviedo fue el encargado de detallar los términos del entendimiento y señaló que se mantendrán vigentes otras medidas económicas como el levantamiento de la subvención estatal a los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos y el pago de los bonos sociales. El Ejecutivo solicitó un plazo de 24 horas para promulgar el nuevo decreto que sustituya al DS 5503.

«Mantenemos la parte económica del decreto, el resto lo anulamos, y se trabajará un nuevo decreto en conjunto con las organizaciones sociales», afirmó.

Para evitar un «vacío legal», el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó el mecanismo a seguir.

«Hay que anular lo que no quieren y transferir lo que están aceptando a otro decreto», dijo al tiempo que indicó que se trabajará en decretos paralelos, para mantener vigentes los artículos vinculados en materia de bonos y salarios y combustibles.

Cabe recordar que el polémico DS 5503 es conocido como el «gasolinazo», ya que contempla la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que gatilló un incremento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, de 86% y 163%, respectivamente, generando un rechazo transversal en el movimiento sindical, boliviano que acusa al gobierno de Paz de promover una política de «ajuste económico» y de facilitar la entrega de recursos naturales.

La «lucha no ha sido en balde»

Mario Argollo destacó que el entendimiento alcanzado es resultado del ejercicio de la democracia sindical, que permitió la participación de todas las organizaciones afiliadas a la COB en el diálogo sostenido con el Gobierno, durante una reunión realizada en la sede de la Federación Tupac Katari de El Alto.

“Voy a agradecer a todos los afiliados y no afiliados a la Central Obrera Boliviana, esta lucha se ganó con el concurso de ustedes”, manifestó el dirigente sindical.

«Su lucha no ha sido en balde y ha rendido frutos», afirmó, y remarcó el poder de la unidad: «Cuando estamos unidos, nadie nos va a someter».

Argollo calificó la jornada como un «día histórico» para el movimiento obrero del país y enfatizó que comenzaba «un nuevo ciclo del pueblo obrero-campesino», consignó Erbol.

Inmediatamente después de la firma, instruyó el «levantamiento de las medidas de presión instaladas a nivel nacional», que debían intensificarse desde este lunes en demanda de la derogatoria del calificado como «decreto maldito«, por el propio líder gremial.

#ENVIDEO📹 | La Central Obrera Boliviana #COB logra acuerdo con el Gobierno de abrogación del Decreto Supremo 5503, que repuso el neoliberalismo en #Bolivia🇧🇴 e instruye suspensión de bloqueos. Se elaborará nuevos decretos para superar la crisis económica.

Mario Argollo,… pic.twitter.com/EjETMjGcjJ — teleSUR TV (@teleSURtv) January 12, 2026

Desde la organización sindical remarcaron que el entendimiento es consecuencia directa de la movilización, la “firmeza colectiva” y la “unidad combativa del pueblo trabajador”,

Levantamiento de bloqueos y un plazo perentorio

Aunque los dirigentes de la COB y de la Federación Túpac Katari de La Paz dispusieron suspender los bloqueos, se declararon en estado de emergencia y vigilancia.

El propio Argollo fijó un plazo perentorio de 24 horas para la redacción y concreción del nuevo decreto que reemplace al 5503, mostrando que la movilización podría reactivarse si el Gobierno incumple los acuerdos.

El llamado al desbloqueo fue respaldado por otros líderes sociales. Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, señaló que «el pueblo nunca va contra su pueblo» y se refirió a la necesidad de permitir la libre circulación para que la población continúe con sus actividades.

Por su parte, Vicente Salazar, de la Federación Tupac Katari de La Paz, sometió a consulta el acta firmada, recibiendo un respaldo mayoritario de las bases, tras lo cual pidió el levantamiento de las medidas en las 20 provincias paceñas.

El DS 5503, implementado hace un mes por la administración de derecha de Rodrigo Paz, generó un rechazo masivo al elevar los precios de los carburantes, las tarifas de transporte y el costo de la canasta básica de alimentos. La COB lideró la respuesta, con varios días de bloqueos de carreteras y protestas en las principales ciudades, ejerciendo una presión que forzó la mesa de negociación.

El acuerdo alcanzado este domingo parece haber desactivado, de momento, una crisis de mayor escala. Sin embargo, el éxito final dependerá de la redacción consensuada del nuevo decreto en las próximas horas y de la capacidad del Gobierno para implementar las políticas económicas pese al descontento y rechazo popular. La consigna «aquí ganó Bolivia» resuena como un recordatorio de que, en esta pulseada, el movimiento social siente haber recuperado su poder de veto y su lugar en la mesa de decisiones.