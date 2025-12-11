Clima “antiizquierda”: exministra de Bolivia alerta motivaciones políticas en detención de expresidente Arce

En medio de la creciente tensión política que atraviesa Bolivia, María Nela Prada, exministra de la Presidencia durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025), denunció graves irregularidades en la detención del expresidente y advirtió sobre posibles motivaciones políticas detrás del operativo, ejecutado en el marco de la investigación por el caso Fondioc.

En una entrevista con RT, Prada narró con detalle el momento de la aprehensión de Arce, ocurrida el miércoles en el barrio de Sopocachi, al oeste de La Paz. Según su relato, el exmandatario fue interceptado mientras se desplazaba solo en su vehículo.

«En realidad no sabía si eran policías los que se lo habían llevado, no sabía si eran delincuentes, no sabía realmente nada. Su familia tampoco», señaló Prada, subrayando el clima de incertidumbre y desconcierto inicial.

La exautoridad afirmó que, al momento de la interceptación, no existía una orden de aprehensión en curso y describió un procedimiento marcado por la opacidad. «Personas encapuchadas lo ingresaron al vehículo antes de trasladarlo a otro», aseveró, cuestionando la legalidad de los hechos.

Denuncia de irregularidades procesales

Prada fue enfática al señalar las fallas en el debido proceso. «Lamentablemente [el arresto] no se lo hizo bajo el debido proceso de una notificación o citación correspondiente», explicó. Añadió que, por su condición de exmandatario, a Arce «le correspondería tener un juicio de responsabilidades», un mecanismo constitucional previsto para procesar a exautoridades, en lugar de una detención de esta naturaleza.

La exministra destacó que, tras dejar el cargo el pasado noviembre, Arce se mantuvo en el país, dedicándose a la docencia y mostrando disposición a colaborar con la justicia. «Siempre declaró ante los medios de comunicación que él iba a permanecer aquí y que además iba a atender a cualquier requerimiento de instancias judiciales que se tengan», expresó.

«No teníamos conocimiento de ningún proceso judicial en curso», remarcó en la entrevista con RT.

Además, manifestó su preocupación por el estado actual del detenido, indicando que no se tiene certeza sobre si ha podido comunicarse con su defensa legal, «una cuestión que debería suceder en el marco de cualquier proceso para cualquier ciudadano en Bolivia».

Contexto político: una «narrativa antiizquierda»

Más allá de las irregularidades formales, Prada apuntó directamente a un trasfondo político. Sugirió que la forma en que se ejecutó la detención de Luis Arce podría indicar «motivaciones políticas».

En ese sentido, contextualizó el hecho dentro de lo que describió como un clima de alta polarización y una campaña de desprestigio contra el proyecto político del Movimiento Al Socialismo (MAS). Advirtió sobre una «narrativa por parte de sectores o de fuerzas políticas antiizquierda, anti-MAS», que, «pese a los avances sociales y económicos» de los últimos 20 años en Bolivia, buscan señalar que ese periodo «debe sepultarse».

Sus declaraciones amplían la grave denuncia que realizó horas antes a través de un video en redes sociales.

«Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora», afirmó Prada en el registro, calificando la detención como «totalmente ilegal».

🇧🇴Una exministra grabó un video para anunciar que el exmandatario fue "secuestrado". pic.twitter.com/rzcOVxIp2E — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025

Los cargos contra Arce y el caso Fondioc

La detención de Luis Arce se enmarca en la investigación por el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía General del Estado lo señala por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Los hechos investigados se remontan a su gestión como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales (2006-2019). La Contraloría General del Estado indicó que detectó irregularidades como inexistencia de documentación y proyectos fantasma, en una trama por la que también fue retenida la exdiputada Lidia Patty. Según la prensa local, se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales.

⚡️🇧🇴Mandamiento de aprehensión a Luis Arce



La Contraloría reveló proyectos fantasma y falta de documentos en el Fondioc. El caso involucra a Arce por autorizar desembolsos hacia cuentas personales, según la prensa local.https://t.co/CYMpEcNTfT https://t.co/HUCY6Ow9iI pic.twitter.com/c73A5j1XjT — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025

La detención del expresidente Arce ha encendido las alarmas en el país, reavivando el debate sobre el uso de la justicia con fines políticos y profundizando la fractura en un Bolivia que vive una etapa de alta confrontación entre el oficialismo y el masismo.