Colombia: Candidato Iván Cepeda anuncia a lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Tras su histórico triunfo alcanzado en las últimas elecciones parlamentarias, el Pacto Histórico de Colombia anunció que la lideresa indígena y actual senadora, Aída Quilcué (en la foto), será la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Iván Cepeda.

Fue el mismo Cepeda quien dio a conocer la noticia a través de un video compartido en sus redes sociales: «Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, que junto a la dirección política del Pacto Histórico hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del consejo regional indígena del Cauca (CRIC), senadora de la República Aída Quilcué».

«Para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado de anunciar al país esta decisión puesto que el CRIC y Aída representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático», agregó el abanderado de la izquierda colombiana.

«Aída me ha hecho el honor de aceptar esta invitación, así que juntos vamos a recorrer este camino y para mí, repito, es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, que tienen toda esa sabiduría y que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia, no solamente justicia social sino también del reconocimiento de nuestra diversidad», destacó Cepeda.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026

