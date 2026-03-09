Colombia: coalición de izquierda de Petro se convierte en la mayor fuerza del Senado y apunta a ganar la Presidencia

El Pacto Histórico del mandatario colombiano, Gustavo Petro, se alzó como la mayor fuerza en el Senado, y apunta a ganar la Presidencia en las elecciones programadas para el próximo 31 de mayo.

En los comicios realizados este domingo, la coalición de izquierda se convirtió en la más votada al contar con el respaldo del 22,8% de los sufragios.

En concreto, logró más de 4,4 millones de votos, que se traducen en 25 escaños de los 102 disponibles en la Cámara Alta para el próximo cuatrienio 2026-2030. Este resultado refleja un aumento considerable frente a los 2,8 millones de votos y 20 escaños que obtuvo hace cuatro años.

Con 15% de los sufragios y 3 millones de votos, de las 102 curules disponibles en la Cámara Alta el Centro Democrático, alcanzó 17 escaños, dejando fuera del Senado al expresidente Álvaro Uribe, que ocupaba el puesto 25 de la lista cerrada que presentó el partido de derecha a estas elecciones.

El Partido Liberal obtuvo casi 2,2 millones de votos y 13 escaños votos y el Partido Conservador, llegó a los 1,8 millones de votos y se quedó10 asientos.

Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logró un 8,1%; la Coalición Cambio Radical – Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.

Tras conocerse los resultados, el presidente colombiano Gustavo Petro planteó que si bien el Pacto Histórico arrasó en las votaciones para Senado, no cuenta con una mayoría absoluta para lograr una fuerza en la Cámara Alta.

“Solo en pre conteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse”, explicó el líder progresista en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Solo en pre conteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse.



Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos… https://t.co/EoMQbgnJgJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2026

Además, se refirió a lo que, a su juicio, no puede ocurrir en el Senado: “Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia”, planteó.

Impulso a reforma sociales de Petro

Petro también hizo mención a las iniciativas claves que deberán impulsar los senadores del Pacto Histórico en el Congreso.

“En el próximo periodo del actual Congreso se presentarán proyectos de ley de reformas sociales, la reforma a la salud es una prioridad”, indicó el mandatario.

Cabe recordar que la reforma en materia de salud, es uno de los principales iniciativas legislativas de la administración de Petro.

Este proyecto fue presentado por el jefe de Estado colombiano en 2023 y busca su aprobación en este tramo legislativo del primer semestre de 2026

La reforma apunta a que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) gire recursos a hospitales y clínicas sin mediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y contempla la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la formalización laboral de las condiciones de los trabajadores de la salud.

Según el mandatario: «Este es el proyecto que hace de Colombia un reino de la vida», consignó RTVC Noticias.

Escenario favorable para Iván Cepeda en las presidenciales

La amplia votación que obtuvo el Pacto Histórico en las elecciones del Senado en Colombia allana el terreno para que se pueda registrar un escenario similar en los comicios presidenciales del 31 de mayo, que permita sellar la victoria del senador Iván Cepeda,

“Estamos comenzando a apreciar en toda su magnitud lo que hemos sentido en el país (…) que somos la fuerza política más grande de Colombia”, indicó Cepeda.

El parlamentario fue el encargado de dar discurso final en la celebración del Pacto Histórico y en primner lugar destacó la gran votación de la izquierda en el Senado.

Asimismo, se refirió al “segundo tiempo” de la campaña, que tiene como objetivo ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta, un objetivo que dentro del Pacto ahora es visto con mayores posibilidades.

“Con una bancada firme y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar el cambio no es ningún extremismo”, planteó.

Asimismo, destacó que las reformas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Petro constituyen el principal motor de la fuerza del Pacto.

“Somos el gobierno de la reforma agraria, de la reforma laboral, de la reforma pensional (…), que dignifica al pueblo que está en nuestro corazón”, dijo al tiempo que agradeció al líder progresista por su gestión al frente de Colombia.