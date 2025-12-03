Colombia le raya la cancha a Trump: Cancillería denuncia amenazas que “tocan la dignidad del pueblo colombiano”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que planteó la posibilidad de realizar acciones militares contra el país suramericano bajo el argumento del combate al narcotráfico.

La Cancillería calificó las palabras de Trump como una “amenaza de agresión externa”, que toca directamente la dignidad y soberanía del pueblo colombiano, la integridad del territorio y los principios básicos del derecho internacional.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca realizada ayer martes 2 de diciembre, el magnate republicano aseguró que cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos «está sujeto a ataques», y luego planteó que Colombia podría ser objeto de ataques.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, aseveró.

La Cancillería colombiana manifestó que estas declaraciones fueron recibidas con “preocupación” y aseguró que el país “continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”.

Agregó que la nación “impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”.

Tras el hecho de que Trump pusiera sobre la mesa la posibilidad de ordenar “acciones militares” contra Colombia, la Cancillería le rayó la cancha al mandatario de ultraderecha ante cualquier intento de trasladar la lógica de la guerra contra las drogas al terreno de la intervención armada.

La soberanía, línea roja infranqueable

A través del comunicado recordó que los desacuerdos en política antidrogas deben resolverse en el marco del derecho internacional y los mecanismos multilaterales, y no mediante amenazas de fuerza.

«Reafirmamos el compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional; y como parte de la región latinoamericana y caribeña se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano», planeta el texto.

Además, el gobierno colombiano aprovechó para exponer su visión crítica sobre el régimen internacional de drogas: “Impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”.

Ante las amenazas de Trump, la diplomacia colombiana extendió un llamado a la “fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

«Colombia es un pueblo con raíces profundas que construye un futuro de prosperidad y tranquilidad para toda la región», enfatizó la Cancillería.

Petro a Trump: «No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar»

Horas antes del comunicado oficial, el presidente Gustavo Petro ya había reaccionado a las declaraciones de Trump a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que lo invitó a que visitara Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, escribió el mandatario, quien ha lanzado fuertes críticas contra las estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico, que han resultado en el hundimiento de más de 20 embarcaciones—que la administración Trump ha vinculado sin presentar pruebas con el transporte de drogas hacia nación norteamericana — lo que ha derivado en la muerte de más de 80 tripulantes.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, indicó Petro, quien se identifica con ese felino americano.