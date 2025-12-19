Colombia, única latinoamericana en el top 5: queda cuarta en ranking global de equilibrio macroeconómico

En un contexto mundial marcado por la desaceleración y la incertidumbre, Colombia logró posicionarse en el top 5 de países que lograron el mejor equilibrio macroeconómico durante 2025.

Según informó el Ministerio de Hacienda, se ubicó en el cuarto lugar entre 36 naciones en un ranking internacional que evalúa el desempeño económico anual.

Este resultado la consolida como la única economía de América Latina entre los cinco primeros puestos de una lista de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en la que predominan naciones de Europa.

De acuerdo con los datos publicados, el ranking global de 2025 fue encabezado por Portugal, seguido de Irlanda e Israel. Colombia ocupó el cuarto lugar, superando a economías como España, que cerró el top 5 del listado, pero aparece igualando el cuarto lugar.

El Ministerio destacó la naturaleza de este ejercicio, explicando que no busca identificar o clasifica a las economías más ricas o desarrolladas, sino a aquellas que lograron tener el mejor desempeño integral del año en equilibrio macroeconómico.

«El resultado es especialmente relevante porque Colombia es el único país de América Latina que aparece entre los cinco primeros puestos, en una lista dominada por economías europeas y otras regiones con mayores niveles de ingreso», señaló la cartera de Hacienda en un comunicado.

Las claves del cuarto puesto: un desempeño multidimensional

Según la entidad, varios indicadores explican la posición del país en el top 5en la lista publicada por revista The Economist, que se basa en cinco indicadores macroeconómicos: inflación, amplitud de la inflación (inflation breadth), Producto Interno Bruto (PIB), empleo y desempeño bursátil.

En concreto, la evaluación tomó en consideración varios pilares fundamentales:

Inflación subyacente: El ranking mide específicamente la inflación sin alimentos ni energía (núcleo) frente a una meta global del 2%. Para Colombia, la desviación fue de +3.3 puntos porcentuales. Si bien esta cifra “evidencia que el control de precios sigue siendo un reto”, el indicador valora positivamente que la inflación no se haya desbordado de manera expansiva en comparación con otras economías que sufrieron presiones más extremas, consignó Radio Nacional de Colombia.

Menor presión inflacionaria a: Un factor destacado fue la reducción en la extensión de la inflación. La nación latinoamericana registró un indicador de -6.7, lo que, según la explicación oficial, “significa que cada vez menos bienes y servicios aumentan de precio por encima del 2 %, una señal de estabilización que reduce el impacto directo sobre los hogares”.

Crecimiento económico sólido: En un año complejo, Colombia mostró una dinámica de expansión robusta. En 2025, el país registró un crecimiento del PIB del 3.4%, una de las tasas más altas entre las 36 economías evaluadas. “Este desempeño refleja una economía activa, incluso en un entorno internacional adverso”, destacó el medio citado.

Confianza bursátil: El mercado de capitales local fue uno de los más dinámicos del estudio. La bolsa colombiana creció un 43.8%, situándose entre los mayores avances. Aunque se reconoce que “no representa toda la economía, el mercado accionario es considerado un termómetro de expectativas y confianza, con efectos positivos sobre la inversión y el financiamiento empresarial”.

Estabilidad en el mercado laboral: A diferencia de otros países que experimentaron deterioro, el ranking encontró que Colombia no figura entre las naciones con una crisis laboral severa. Esto indica que el crecimiento económico no se logró a expensas del empleo.

The Economist destacó que Colombia ha logrado combinar un «crecimiento económico fuerte» con un «mercado accionario floreciente». Este desempeño le permite superar en la tabla a potencias del G7 como Canadá, Francia y Japón, en un año caracterizado globalmente por una inflación persistente pero con un crecimiento mundial que rondó 3%.

Relevancia en el escenario regional y global

El cuarto lugar de Colombia adquiere una dimensión importante para América Latina. En un panorama donde muchas economías de la región luchan contra el estancamiento, alta inflación o volatilidad política, el caso colombiano es presentado como un ejemplo de gestión macroeconómica que, pese a las dificultades, encontró un punto de equilibrio.

El Ministerio de Hacienda planteó que, en el contexto del ranking, “estar entre las cinco economías con mejor desempeño no significa que todos los problemas estén resueltos”, pero sí demuestra que Colombia logró un balance poco común en la región, al combinar crecimiento económico, señales de control inflacionario, alta confianza del mercado y estabilidad laboral.

“El ejercicio no busca identificar al país ‘perfecto’, sino a la economía que tuvo el mejor desempeño integral del año”, explicó la cartera.

Estos datos internacionales se alinean con las recientes métricas presentadas por el Gobierno de Colombia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) , que señalan el tramo más sólido de recuperación desde la pandemia. La inflación anual local bajó a 5,30% en noviembre, mientras que la tasa de desempleo se situó en 8,2% en octubre.

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a la publicación de la revista económica estadounidense desde su cuenta de X. «The Economist nos reconoce como la cuarta mejor economía de la OCDE. Por eso nos buscan para dialogar verdaderos empresarios de todo el país y del mundo», afirmó,