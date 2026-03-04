“Completamente falso”: EE.UU. desmiente a Reuters por supuesta acusación de corrupción y lavado contra Delcy Rodríguez

El fiscal general adjunto de Estados Unidos (EE.UU.), Todd Blanche, salió al paso este martes para desmentir de manera categórica un informe de la agencia Reuters que aseguraba que la administración de Donald Trump estaría preparando cargos criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por presunta corrupción y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense, utilizó su cuenta en la plataforma X para expresar su rechazo a la información divulgada por la agencia británica.

«Completamente falso, esta historia de Reuters. No estoy seguro de cómo algo tan falso termina siendo publicado», escribió Blanche en una publicación que incluía una captura de pantalla del reportaje periodístico, apenas minutos después de que este comenzara a circular en línea.

Completely FALSE from @reuters. Not sure how such fake news makes its way to publication. pic.twitter.com/BDaZJ0umfa — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) March 3, 2026

La inmediatez de la respuesta del subsecretario evidenció la preocupación del gobierno estadounidense por desligarse de unas afirmaciones que, de haber sido ciertas, supondrían un giro significativo en las relaciones bilaterales con Venezuela.

El reporte original de Reuters, que citaba a cuatro supuestas fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, afirmaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había estado preparando un borrador de acusación contra Delcy Rodríguez. Según la versión difundida por la agencia, los supuestos cargos estarían relacionados con presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), en un entramado legal que habría sido gestado en las oficinas de fiscales federales en Miami.

Según la agencia de noticias estos movimientos judiciales formarían parte de una estrategia más amplia por parte de la administración Trump para mantener influencia sobre el liderazgo venezolano, tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, perpetrado el pasado 3 de enero durante una operación militar.

ras el vacío de poder que ocasionó la ausencia forzada del mandatario venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada.

Desde que Rodríguez asumió el poder, el magnate republicano ha expresado públicamente que han podido establecer mecanismos de cooperación.

“Nos estamos llevando tan bien con las personas que representan a Venezuela que no creo que sea necesario llevar a cabo la segunda fase (de la intervención militar)», afirmó el inquilino de la Casa Blanca ante inversionistas petroleros.

Asimismo, se ha referido a la presidenta interina de la nación caribeña como una «persona estupenda».

«Hemos trabajado muy bien con ella», declaró recientemente, mientras que Rodríguez ha destacado que el diálogo con Washington se ha desarrollado «en un marco de respeto mutuo», y en pro de abordar «una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos».

Este escenario hace inconsistente la existencia de una acusación penal en curso de la administración Trump contra la actual mandataria venezolana.

Gobierno venezolano rechaza operación mediática

Las autoridades venezolanas se sumaron al desmentido de la información, calificando la versión divulgada por Reuters como una «noticia falsa y sin fundamento»-

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI) emitió un comunicado en el que expresó su más enérgico rechazo al contenido publicado, al tiempo que reafirmó u compromiso con la defensa de la verdad frente a lo que calificó como «un nuevo intento de manipulación mediática».

En su cuenta oficial en X, el MINCI explicó que el gobierno fijó «una posición firme y contundente para refutar la publicación» y alertó sobre la difusión irresponsable de informaciones que carecen de rigor periodístico y que pueden generar confusión en la opinión pública nacional e internacional.

El desmentido oficial surgió luego de que la plataforma informativa Miraflores al Momento (@AlMomento_M) —espacio oficial del Ejecutivo Nacional en la red social X— compartiera el contenido de Reuters, activando así los mecanismos de verificación y respuesta por parte de las autoridades venezolanas.