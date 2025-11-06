COP30: Petro acusó a Trump de estar «contra la humanidad» al negar la ciencia climática y llamó a crear una gran red eléctrica latinoamericana de energías limpias

"La humanidad necesita construir una economía sin petróleo, gas ni carbón", señaló el Mandatario colombiano, quien aseguró que "con 500.000 millones de dólares podemos generar 1.400 gigavatios anuales de energía limpia en América Latina y limpiar 100% la matriz energética de EEUU (...) Podemos limpiar la matriz energética de toda América, incluso la de EEUU, sin necesitar a Trump", afirmó Petro.

COP30: Petro acusó a Trump de estar «contra la humanidad» al negar la ciencia climática y llamó a crear una gran red eléctrica latinoamericana de energías limpias
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

En una de las intervenciones más esperadas de la COP30 que se realiza por estos días en Brasil, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de una «gran red eléctrica latinoamericana» de energías limpias -solar, eólica, geotérmica e hídrica-, que aproveche el potencial existente en América Latina y el Caribe.

Además, el Mandatario criticó al Presidente de EEUU, Donald Trump, por su postura negacionista de la ciencia y la crisis climática actual: «El señor Trump está equivocado. Si EEUU no se mueve hacia la descarbonización, está 100% equivocado. Al no venir aquí lo demuestra: Trump está contra la humanidad», afirmó Petro, en una de sus declaraciones más difundidas.

En esa línea, no solo acusó a Washington, sino también a varios gobiernos de Europa, de ocupar el tema y la narrativa «migratoria» y la «lucha antidrogas» con políticas «hechas al estilo de los nazis» orientadas a ganar votos mientras evaden la acción climática. Del mismo modo, cuestionó a Europa y su «foco en las armas», reiterando que «aumentar el gasto militar es un error: el verdadero enemigo es la crisis climática, no Rusia».

Sobre el escenario global actual, el líder colombiano cuestionó que «después de 29 COP y miles de discursos, estamos ante un fracaso. La ciencia lo mide en grados de temperatura y leyes de la termodinámica. La codicia de las grandes corporaciones energéticas ha sido inmoral e inhumana», enfatizó Petro, advirtiendo que la Tierra ya pasó el umbral de 1,5 °C de aumento de temperatura, considerado como crítico por la comunidad científica.

«No es un apocalipsis literario. Es un apocalipsis real», dijo Petro, señalando que la humanidad está ingresando en una etapa de «colapso climático», lo cual podría significar «la muerte general de la existencia en el planeta».

Ante este escenario, propuso crear una gran red eléctrica latinoamericana que abarque de la Patagonia hasta Alaska, e interconectada con África, el mundo árabe, China y Europa: «Con 500.000 millones de dólares podemos generar 1.400 gigavatios anuales de energía limpia en América Latina y limpiar 100% la matriz energética de Estados Unidos (…) Podemos limpiar la matriz energética de toda América, incluso la de Estados Unidos, sin necesitar a Trump para ello», planteó Petro.

Escucha la intervención completa del Presidente Petro (19 minutos) en el canal de YouTube de la Presidencia de Colombia AQUÍ

Seguiremos informando. Continúa leyendo:

Boric desmiente a Trump en COP30

Boric golpea la mesa en COP30 y desmiente a Trump: «decir que no hay crisis climática es mentira»

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Boric golpea la mesa en COP30 y desmiente a Trump: "decir que no hay crisis climática es mentira"

Hace 4 horas
Absalón Opazo

“Gaza es una demostración del poder de la barbarie”: Petro conecta la ofensiva israelí con la doctrina de Trump

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Boric Makes Strong Case at COP30, Refutes Trump: "Claiming There is No Climate Crisis is False"

Hace 4 horas
Absalón Opazo

Petro en la ONU pide proceso penal contra Trump por “misiles” en el Caribe

Hace 1 mes
Absalón Opazo

“EE.UU. está asesinando gente latinoamericana”: Petro carga contra Trump por segundo ataque en el Caribe

Hace 2 meses
Absalón Opazo

“Colombia está fuera de su control”: Petro raya la cancha a Trump y reivindica al pueblo

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Planeta Tierra cruzó su primer punto de no retorno climático: Piden acciones urgentes en la COP30

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Lula y Petro defienden la soberanía de Venezuela y de América Latina frente amenazas de Trump

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

"Vamos por el Poder Constituyente”: Petro convoca a “Bogotá entera” por amenazas de Trump

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano