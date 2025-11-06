COP30: Petro acusó a Trump de estar «contra la humanidad» al negar la ciencia climática y llamó a crear una gran red eléctrica latinoamericana de energías limpias

En una de las intervenciones más esperadas de la COP30 que se realiza por estos días en Brasil, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de una «gran red eléctrica latinoamericana» de energías limpias -solar, eólica, geotérmica e hídrica-, que aproveche el potencial existente en América Latina y el Caribe.

Además, el Mandatario criticó al Presidente de EEUU, Donald Trump, por su postura negacionista de la ciencia y la crisis climática actual: «El señor Trump está equivocado. Si EEUU no se mueve hacia la descarbonización, está 100% equivocado. Al no venir aquí lo demuestra: Trump está contra la humanidad», afirmó Petro, en una de sus declaraciones más difundidas.

En esa línea, no solo acusó a Washington, sino también a varios gobiernos de Europa, de ocupar el tema y la narrativa «migratoria» y la «lucha antidrogas» con políticas «hechas al estilo de los nazis» orientadas a ganar votos mientras evaden la acción climática. Del mismo modo, cuestionó a Europa y su «foco en las armas», reiterando que «aumentar el gasto militar es un error: el verdadero enemigo es la crisis climática, no Rusia».

Sobre el escenario global actual, el líder colombiano cuestionó que «después de 29 COP y miles de discursos, estamos ante un fracaso. La ciencia lo mide en grados de temperatura y leyes de la termodinámica. La codicia de las grandes corporaciones energéticas ha sido inmoral e inhumana», enfatizó Petro, advirtiendo que la Tierra ya pasó el umbral de 1,5 °C de aumento de temperatura, considerado como crítico por la comunidad científica.

«No es un apocalipsis literario. Es un apocalipsis real», dijo Petro, señalando que la humanidad está ingresando en una etapa de «colapso climático», lo cual podría significar «la muerte general de la existencia en el planeta».

Ante este escenario, propuso crear una gran red eléctrica latinoamericana que abarque de la Patagonia hasta Alaska, e interconectada con África, el mundo árabe, China y Europa: «Con 500.000 millones de dólares podemos generar 1.400 gigavatios anuales de energía limpia en América Latina y limpiar 100% la matriz energética de Estados Unidos (…) Podemos limpiar la matriz energética de toda América, incluso la de Estados Unidos, sin necesitar a Trump para ello», planteó Petro.

