Costo devastador: OPS advierte sobre avalancha de problemas de salud en América Latina tras la pandemia

Latinoamérica y el Caribe pueden enfrentar una avalancha de problemas de salud por interrupciones en la atención primaria provocadas por la pandemia del Covid-19, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



«Retrasos en la inmunización de niños, falta de controles prenatales, deficiente seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas: las disrupciones provocadas por la emergencia del nuevo virus tienen un impacto desmedido en nuestro primer nivel de atención», dijo en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS, reseñó AFP.



El 97% de los países y territorios americanos participantes en una encuesta reciente reportaron alteraciones de sus servicios, mientras que el 45% informó de interrupciones en al menos la mitad de ellos, según la OPS.



«Por otra parte, más de 300.000 niños, la mayoría en Brasil y México, no recibieron sus vacunas de rutina en 2020», dijo Etienne.

«Si no revertimos estas tendencias, corremos el riesgo de una avalancha de empeoramiento de los problemas de salud en las Américas», alertó Etienne. «Pronto, la Covid-19 no será la única crisis de salud que demande la atención de los países».



Por eso, la experta recomendó alternativas en la prestación de salud, como la telemedicina y los programas de extensión comunitaria. Y enfatizó que más que nunca invertir recursos en la atención primaria de la población es la opción inteligente.



La pandemia de Covid-19 declarada en marzo de 2020 sigue con un costo devastador en las Américas, dijo Etienne, al informar acerca de la situación epidemiológica en la región la última semana.



Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay están entre los países que reportaron las tasas de mortalidad semanales más altas del mundo, señaló.



Además, destacó que los casos en Estados Unidos se han más que duplicado, especialmente entre las personas no vacunadas, y dijo que en México, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán reportaron un alza de nuevos contagios.



En Centroamérica, las infecciones se han acelerado en Guatemala y sigue altas en Panamá.



«Cuba registró cifras récord de contagios y muertes, con todos los grupos etarios afectados. «En la última semana, más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo al Covid-19 en la isla caribeña», señaló Etienne.



En Sudamérica, las provincias argentinas que limitan con Bolivia y Chile reportaron brotes, así como la región amazónica de Colombia.



Etienne indicó que a pesar de que la pandemia no cede, y de que nuevas variantes aparecen, demasiados lugares han relajado las medidas sociales y de salud pública que han demostrado ser efectivas contra este virus, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social en sitios públicos.



«Hasta el momento, solo el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra Covid-19», recordó, al señalar que en países como Estados Unidos, Chile y Uruguay la cobertura de inmunizaciones es mayor.



«Esto significa que no podemos relajar en absoluto las medidas de salud pública», urgió. «Por favor, recuerden que ninguno estará a salvo hasta que todos lo estén».

