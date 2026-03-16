Criptoestafa: chats exponen a Milei en trama de lobby, favores y negocios millonarios

Un nuevo antecedente profundiza la crisis institucional y política alrededor del escándalo de la criptomoneda $LIBRA que colapsó dejando pérdidas millonarias a inversores. Lejos de la versión oficial que presentó al presidente de Argentina, Javier Milei, como un simple «divulgador» ajeno a los entretelones del negocio, una serie de peritajes informáticos realizados sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli —el trader argentino que ofició de nexo entre el mandatario y los empresarios estadounidenses— exponen una trama de lobby, favores personales y acuerdos millonarios que tenían como epicentro la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El escándalo se originó el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario «libertario» difundió la criptomoneda a través de sus redes sociales como un proyecto privado destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina. Sin embargo, a las pocas horas retiró los mensajes, e indicó que no tenía ningún vínculo con el proyecto. Dijo que, después de informarse mejor, prefería no seguir promocionándolo.

En ese intervalo de tiempo, la demanda de la criptomoneda se disparó, su precio pasó de 0,3 centavos de dólar hasta 5,54 dólares y movió millones en transacciones antes de desplomarse. Más de 100.000 compradores cripto aseguraron que fueron parte de una gran estafa en la que perdieron sumas astronómicas que superan los 286 millones de dólares, gracias al impulso del mensaje publicado por el «libertario«, mientras unos pocos ganaban fortunas, en una operación que ha originado causas judiciales en Estados Unidos y lanación austral ante la sospecha de que se trató de un gran fraude trasnacional.

Los informes técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a los que tuvo acceso Página/12, no solo confirman la existencia de decenas de llamadas y mensajes eliminados entre el jefe de Estado argentino, su hermana y secretaria general de la presidencia Karina Milei y Novelli, sino que contienen capturas de chats y notas de voz donde el criptoempresario se jacta de tener acceso físico al teléfono presidencial para manipular sus redes sociales.

«Mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT», presumió Novelli en un grupo de WhatsApp, una promesa que cumplió al día siguiente y que certificó con un mensaje de «objetivo cumplido».

$LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los… pic.twitter.com/9zG3npS5kh — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

Las revelaciones, que serán presentadas este lunes por los diputados de la oposición que integran la Comisión Investigadora del Congreso, dibujan el mapa de una operatoria donde funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) actuaban como organizadores de eventos para acercar negocios al gobierno, y donde el mandatario de extrema derecha aparecía en la primera fila de los intereses de una familia de criptoempresarios que, tras el colapso de la moneda, admitió tener en su poder «100 millones de dólares de los argentinos» .

«Le voy a agarrar el cel (a Milei) para darle RT»

La historia de la gestación del fraude tiene un capítulo central en el Tech Forum, un encuentro privado de tecnología y criptomonedas que se llevó a cabo en septiembre de 2024 en el Hotel Libertador, donde Javier Milei participó como orador principal. Lo que hasta ahora se conocía como una conferencia más, los peritajes la revelan como un centro de operaciones y lobby.

En un grupo de WhatsApp creado para organizar el evento, la voz cantante la llevaba un hombre clave: Sergio Morales, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de supervisar el mercado de capitales.

Los mensajes del 16 de septiembre muestran a Morales, identificado como «Sergio Crypto City», dando instrucciones precisas sobre la imagen que debían proyectar de Milei.

«Chicos, necesito el post como main speaker (orador principal) de Javier. Tomi necesitamos esto asap (SIC). Estaría bueno una imagen de él, en una conferencia con público, tiene que ser un post épico», escribió Morales, dejando en evidencia su rol activo en la estrategia comunicacional del encuenttro.

Sin embargo, la respuesta que destrozaría el relato de la administración del de nominado «libertario» llegó de la mano de Novelli, quien ante la urgencia de sus socios por coordinar el tuit lanzó una frase que hoy resuena como una confesión: «Todo esto es Tomi porque mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT (retuit)» .

Lejos de ser un comentario aislado, la acción se concretó. Al día siguiente, el 17 de septiembre, el peritaje muestra a Novelli reportando el éxito de su gestión en el mismo grupo.

«Listo. Objetivo cumplido. Ahora a mostrarle a todos y que la chupen bien chupada (SIC). A ver si vuelven a dudar de nosotros. Hdmp. Es más, el viernes me saco una foto con él dándole un beso», escribió.

La respuesta de Morales, que demostraba la absoluta naturalidad con la que se manejaban estos vínculos, fue: «Me voy a poner celoso» .

En ese mismo hilo, otro de los participantes compartió el tuit oficial con el flyer del evento, donde aparecía la imagen de Milei con un ángulo cuidadosamente seleccionado para que no se le notara la papada .

“Tech Forum Argentina. #MAIN SPEAKER JAVIER MILEI Presidente de la Nación Argentina”, indicó el mensaje.

Vínculo entre Milei y Novelli y el lobby con los Davis

El Tech Forum fue más que una conferencia, significó el punto de encuentro donde se consolidó la relación entre el círculo rojo libertario y la familia Davis. En la primera fila del evento, aplaudiendo a Milei, estuvieron el estadounidense Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Tom, dueños de la empresa Kelsier Ventures, la misma que estaría detrás de la creación de $LIBRA .

La relación entre Novelli y Milei, sin embargo, venía de mucho antes. El vínculo se remonta a 2021, cuando Milei daba clases en la academia de negocios de Novelli (N&W Professional Traders) y facturaba miles de dólares por sus cursos.

«A Novelli yo lo conozco hace muchos años. En algún momento yo daba clases en su academia, una clase que se llamaba Dinero, precios y tipo de cambio», había reconocido el propio Milei, intentando minimizar el vínculo.

No obstante, los peritajes de la DATIP contradicen esa versión minimalista, confirmando que el presidente era una «personalidad pública» que le proporcionaba respaldo a Novelli, y encontrando registros de videollamadas y reuniones con Karina Milei desde abril de 2021 .

La cercanía se tradujo en acceso institucional. Según los registros, Novelli ingresó diez veces a la Casa Rosada durante 2024, en dos oportunidades el mismo día, y visitó la Quinta de Olivos en cuatro ocasiones.

Las reuniones del 29 y 30 de enero de 2025 constituyen un antecedente clave para la investigación. El primer día, Novelli concurrió con su hermana, María Pía Novelli —la misma que vació su caja de seguridad tras el escándalo—. Al día siguiente, la comitiva incluyó a su socio Manuel Terrones Godoy y a Hayden Davis . Ese día, Milei y el estadounidense se sacaron una foto que el Presidente posteó en sus redes, y Kelsier Ventures se encargó de repostearla.

«Hoy mantuvimos una muy interesante reunión con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto de las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país», señaló el libertario en la publicación compartida en sus redes sociales en la jornada del 30 de enero parecía calcado de un contrato:

El contrato de los 5 millonesde dólares: «Tarifa para un tuit»

La mayor revelación de los peritajes, y la prueba que la oposición pondrá sobre la mesa, es un documento hallado en las notas del celular de Novelli. Se trata de un texto que el trader redactó y luego intentó eliminar, pero que los expertos de la DATIP lograron recuperar y que tiene toda la apariencia de ser un acuerdo de pagos por U$S 5 millones cuyo principal beneficiario sería Javier Milei.

El encabezado es revelador: «Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H» (donde «H» sería Hayden Davis) .

El documento redactado en forma de memo y en inglés estaba dirigido a Davis y a su círculo cercano, con la intención de dejar por escrito lo que supuestamente se había pactado con Milei. Fue redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, justo antes de que Davis viajara a la Argentina para encontrarse con el mandatario en la Casa Rosada.

El primer pago (de U$S 1.5 millones) debía hacerse por adelantado, el segundo (otros U$S 1.5 millones) después de que Milei publicara el tuit y el tercero (U$S 2 millones) una vez que se firmara un contrato de manera presencial.

El documento estaba redactado en formato de “memo” y estaba dirigido a Davis y a su círculo cercano, con la intención de dejar por escrito lo que supuestamente se había pactado con el presidente argentino.

Según consignó El Destape, «el documento, creado el 11 de febrero de 2025 —tres días antes de que Milei publicara el contrato en X—, detalla un esquema de pagos por un total de cinco millones de dólares atribuidos a un interlocutor identificado como «H», que el expediente vincula a Hayden Davis»

Borrador encontrado durante el peritaje: El Destape.

En el texto, Novelli escribió: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, haciendo referencia, aparentemente, a Hayden Davis. Y detallaba: “US$ 1,5 millones en tokens líquidos o efectivo como adelanto. US$ 1,5 millones en tokens líquidos o efectivo a cambio de que Milei anuncie en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. US$ 2 millones en tokens o efectivo por la firma de un contrato en persona con Milei para asesoría en blockchain/inteligencia artificial para el gobierno argentino y/o Javier Milei, y revisión con Javier y Karina”.

«El texto del acuerdo consigna a los hermanos Milei por nombre. No como destinatarios indirectos de un esquema complejo: como partes de una transacción», indicó el medio citado.

El cumplimiento de este contrato parece haber tenido su primer hito el 30 de enero, con la foto y el anuncio público del asesoramiento. En sintonía con esto, esa misma jornada, Novelli le envió un mensaje a un contacto del Banco BBVA donde le confesaba: «Cerré deal tremendo. Quiero festejar» , resumiendo el negocio como «financiamiento para tech» .

Este hallazgo validó, en parte, los dichos de otros actores del ecosistema cripto. El empresario Charles Hoskinson, fundador de Cardano, había denunciado que en el marco del Tech Forum le pidieron dinero para reunirse con Milei. Por su parte, Diógenes Casares, de Stream Finance, había contado que recibió el mensaje de una fuente de confianza que le aseguró que «a un funcionario del Gobierno (de Milei) se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría» , y mencionó la cifra de 5 millones de dólares .

Llamadas entre los Milei y Noveli y los chats vaciados

La investigación avanza en un clima de tensión judicial. El fiscal Eduardo Taiano, tras recibir el informe de la DATIP, dio un paso concreto: le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei —quien está imputada en la causa junto a su hermano por el delito de cohecho—, que informe si existe un acuerdo confidencial con Davis y, de existir, que entregue el original .

La jugada fiscal apunta a corroborar si el documento firmado el 29 de enero de 2025, del que hablan las crónicas periodísticas, es el mismo que Novelli tenía borrador en su poder. Mientras tanto, los peritos de la DATIP confirmaron un patrón de comportamiento que complica la transparencia de la investigación: «muchos de los registros con los interlocutores se encuentran vacíos o habrían sido eliminados» .

A pesar de los borrados, se pudo establecer que el día del lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero, hubo un tráfico inusual de comunicaciones: ocho llamadas entre Milei y Novelli, siete entre Karina Milei y Novelli, y catorce con Santiago Caputo, en los minutos previos y posteriores al posteo presidencial . En esos momentos, Novelli no estaba en Argentina, sino en un hotel de lujo en Dallas, Texas, rodeado de una veintena de jóvenes, desde donde se digitaba la operación. Dos días antes, había asistido a un partido de la NBA en los asientos más caros, junto a los Davis, disfrutando del negocio que se avecinaba .

Cuando Milei dijo, tras el colapso de la moneda que dejó pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores, que él «no estaba interiorizado» y que solo «difundió» un proyecto privado, los chats de Mauricio Novelli ya contaban otra historia. La historia de un operador que se movía «casi como un funcionario más», que organizaba eventos con asesores de la CNV, que pactaba tarifas millonarias por tuits y que, con la arrogancia del poder recién adquirido, se jactaba en un grupo de WhatsApp de que al día siguiente le iba a agarrar el celular al presidente de los argentinos. «Listo. Objetivo cumplido. Ahora a mostrarle a todos y que la chupen bien chupada», fue su parte de victoria .

La evidencia extraída del celular de Novelli —que incluye borradores de contratos y llamadas coordinadas— sugiere una planificación y un acuerdo económico que la Justicia federal ahora deberá determinar si constituye una prueba de coima o negociación incompatible.