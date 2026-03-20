Criptoestafa $LIBRA le pasa la cuenta a Milei: rechazo ya bordea el 60%

La popularidad de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023. Según el diagnóstico, compartido por la gran mayoría de las consultoras del país austral, la caída en picada de su respaldo tiene como principal detonante escándalo de la criptomoneda $LIBRA que colapsó dejando pérdidas millonarias a inversores.

La desaprobación a la gestión del mandatario de ultraderecha oscila entre el 50% al 60%, dependiendo de la encuesta.

Cabe recordar que el escándalo de la criptoestafa se originó el 14 de febrero de 2025, Milei difundió la criptomoneda a través de sus redes sociales como un proyecto privado destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina. Sin embargo, a las pocas horas retiró los mensajes, e indicó que no tenía ningún vínculo con el proyecto. Dijo que, después de informarse mejor, prefería no seguir promocionándolo.

En ese intervalo de tiempo, la demanda de la criptomoneda se disparó, su precio pasó de 0,3 centavos de dólar hasta 5,54 dólares y movió millones en transacciones antes de desplomarse. Más de 100.000 compradores cripto aseguraron que fueron parte de una gran estafa en la que perdieron sumas astronómicas que superan los 286 millones de dólares, gracias al impulso del mensaje publicado por el «libertario«, mientras unos pocos ganaban fortunas, en una operación que ha originado causas judiciales en Estados Unidos y la nación austral ante la sospecha de que se trató de un gran fraude trasnacional.

Lejos de la versión oficial que presentó a Milei como un simple «divulgador» ajeno a los entretelones del negocio, una serie de peritajes informáticos realizados sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli —el trader argentino que ofició de nexo entre el mandatario y los empresarios estadounidenses— exponen una trama de lobby, favores personales y acuerdos millonarios que tenían como epicentro la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El antecedente más contúndete es un documento hallado en las notas del celular de Novelli, que tiene toda la apariencia de ser un acuerdo de pagos por U$S 5 millones cuyo principal beneficiario sería el presidente argentino, y que tendría como finalidad garantizar que promocionara la criptomoneda.

La grieta que se abre en el propio electorado de Milei

Según consignó El Destape, el rechazo a Milei alcanza niveles superlativos en cuatro sectores específicos de la sociedad argentina: las mujeres, los mayores de 40 años, los sectores más pobres y los habitantes del Gran Buenos Aires. En algunos de estos grupos, la oposición al ultraderechista supera el 70%

El escenario político se complejiza aún más para la Casa Rosada cuando se analiza la procedencia del voto que se está perdiendo. La secuencia de los últimos meses revela un fenómeno particularmente preocupante para el oficialismo: el gobierno está perdiendo respaldo entre los votantes que en octubre de 2023 optaron por Patricia Bullrich.

Este desencanto en un sector que originalmente no era propio de La Libertad Avanza, sino que se sumó en el balotaje, se suma a un contexto general donde crece la preocupación por la situación económica, se derrumban las expectativas de mejora a futuro y se diluye la efectividad del relato que culpaba exclusivamente al gobierno anterior por los males presentes.

Cristian Buttié, director de la consultora CB, puso el foco en este fenómeno y planteó que Milei está perdiendo el plus que obtuvo en la segunda vuelta electoral. “En el voto blando de Milei, que es el 26% que se anexó en el balotaje, empieza a erosionarse el techo del Presidente”, afirmó, según el medio citado.

El analista agregó un dato clave para entender dónde se concentra esta fuga de apoyos. “Por zona geográfica, principalmente vemos mayor erosión en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, pero también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde hay mucho votante de Bullrich, al que le llegó el momento del desencanto”, planteó.

En paralelo, el consultor Fernando Rosso, de Tendencias, aportó una mirada sobre el cambio de percepción profundo que está ocurriendo en la sociedad.

Según su análisis, el gobierno de Milei ha comenzado a perder la batalla por la narrativa económica. Rosso explicó que un elemento central en este deterioro es que el Presidente ha dejado de ser visto como la solución a los problemas heredados.

“Milei comienza a ser más responsabilizado por la situación económica que el gobierno anterior. Es un punto delicado”, detalló Rosso.

Asimismo, ofreció una reflexión sobre la naturaleza de la crisis de liderazgo y señaló que “un gobierno puede sobrevivir al malestar, pero lo que le cuesta más es sobrevivir al momento en que deja de ser visto como remedio y empieza a ser visto como enfermedad”.

La brecha de género y el factor etario

Una de las constantes en la carrera política de Milei ha sido su mayor popularidad entre los varones jóvenes. Sin embargo, la caída actual ha exacerbado la brecha de género, dejando al descubierto un rechazo mayoritario entre las mujeres.

Según el último estudio de la consultora Trespuntozero, el rechazo total a la gestión de Milei alcanza el 59,8%. Pero cuando se desagrega por género, la cifra se dispara al 64% entre las mujeres, mientras que entre los hombres se ubica en un 55,2%.

Esta diferencia no es un dato aislado, ya que otras consultoras confirman la misma tendencia con datos similares.

Para CB, la firma de Cristian Buttié, mientras el rechazo general al gobierno es del 51,7%, entre las mujeres llega a un 55,5% y entre los hombres se ubica en 47,6%. La misma dinámica se repite en los estudios de opinión de M&F, donde el rechazo femenino (54,2%) supera ampliamente al masculino (46,9%). La consultora Zuban Córdoba es la que registra una brecha más pronunciada, con un 64,9% de desaprobación entre las mujeres frente a un 53,5% entre los hombres.

En contraste, el núcleo duro de apoyo al presidente de Argentina sigue siendo el segmento más joven de la población. El análisis por franjas etarias realizado por Trespuntozero muestra que Milei solo logra un saldo positivo (más adhesión que rechazo) entre los menores de 30 años, donde alcanza un 58,3% de aprobación.

A partir de ahí, los números se invierten drásticamente. Entre las personas de 30 a 49 años, el rechazo trepa al 67,9%, demostrando que la paciencia de los adultos en este sector poblacional se ha agotado antela crisis social y económica causada por las políticas aplicadas por la gestión libertaria.

La edad se combina con la clase social para definir los perfiles de mayor oposición. El mismo estudio de Trespuntozero, al analizar los datos por nivel de educación —una categoría que las consultoras utilizan como proxy para medir las clases sociales—, arroja que entre aquellos que solo cursaron la escuela primaria, un segmento que se presume mayoritariamente pobre, el rechazo a Milei alcanza un abrumador 73,1%.

Los datos de M&F coinciden con este patrón, mostrando que «en la clase baja el nivel de rechazo es del 57,5%, una cifra significativamente más alta que la registrada en la clase media (48,1%) y en la clase alta (49,4%)», señal{o El Destape.

.Asimismo, M&F reveló que entre los mayores de 40 años el rechazo llega al 55,2%, mientras que en los menores de 40 es del 46,1%. Zuban Córdoba aporta otra capa a este análisis etario: la desaprobación crece con la edad, pasando del 46,9% entre los menores de 30 años al 62,3% entre los mayores de 60 años.

El fin de la «herencia» y pesimismo económico

El deterioro de la imagen presidencial no ocurre en el vacío, sino que es acompañado por un cambio radical en las percepciones sobre la economía y la responsabilidad política. Por primera vez en los últimos meses, las curvas de expectativas se han cruzado. Según el estudio de Tendencias, una mayoría de los consultados cree que su economía familiar estará peor el año que viene. Específicamente, el 44,2% de los encuestados respondió que su situación empeorará, frente a un 31,8% que cree que mejorará, un 15,3% que pronostica que seguirá igual y un 8,7% que no sabe.

Esta caída de las expectativas se combina con un cambio en la agenda de preocupaciones de los argentinos. El estudio de Trespuntozero reveló que, por primera vez, los bajos salarios se posicionan como el principal problema del país austral, encabezando la tabla con un 26,4%. Le siguen con porcentajes altos la desocupación (18%) y la pobreza (12,3%), completando un panorama de malestar concentrado en la economía del bolsillo.

Para entender la magnitud de la crisis política, resulta clave observar la reversión de una tendencia que venía sosteniendo la administración libertaria: la pérdida de eficacia del relato sobre la “herencia maldita”. En marzo, la consultora Pulso, dirigida por Juan Adaro, detectó que tradicionalmente, la mayoría de los argentinos atribuía la situación del país al gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, por primera vez, esta tendencia se revirtió. Ante la pregunta sobre quién es el responsable de la situación actual, el 46,9% respondió que es el gobierno de Javier Milei, mientras que el 41,6% lo atribuyó al gobierno anterior.

En su artículo, El Destape planteó que frente a este difícil escenario, las preguntas sobre el futuro político del mandatario y su capacidad de recuperación quedan abiertas. «¿Los datos de las últimas encuestas configuran una suerte de quiebre en la relación del Presidente con la sociedad? ¿Le alcanza a Milei con conservar su núcleo duro, de varones jóvenes, para llegar competitivo a 2027? ¿Tiene la capacidad de recuperar la confianza de los sectores que lo están abandonando? ¿Cómo puede afectar al gobierno una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término?», indicó.

Por el momento, el resultado de los estudios de opinión dejan al descubierto una crisis de popularidad del libertario que muestra signos de estar profundizándose.