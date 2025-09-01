“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei”: Cristina arremete por el caso ANDIS

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, envió un mensaje grabado para un acto de campaña encabezado por Axel Kicillof en Pilar (Buenos Aires), donde rechazó la estrategia del Ejecutivo para desligarse de los audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “No es un relato kuka [del progresismo], lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de [Javier] Milei”, afirmó, en alusión a las grabaciones que salpican a la conducción de la ANDIS.

Cristina recordó que hace diez meses, durante un congreso de salud en Rosario, propuso al Gobierno abrir las importaciones de medicamentos genéricos —medida que, según dijo, fue desoída— y remarcó: “Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos, si cobraban coimas por porcentaje por medicamentos facturados para los discapacitados”.

Audios, amistades y responsabilidades en el caso ANDIS

Al responder al argumento oficial que atribuye el episodio a una “operación de prensa” del peronismo, la exmandataria subrayó que Diego Spagnuolo —desplazado de la dirección de la ANDIS “cuando se armó el quilombo”— es amigo personal de Javier Milei. En los audios, sostuvo, se detalla “hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente”.

Además, lanzó una advertencia al Poder Judicial, al recordar que la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, estuvo 13 días detenida en Ezeiza por “ser acusada, sin ninguna prueba, de tirar bosta en una vereda”. Y comparó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, su hermana, su abogado y amigo, y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder…?”.

Desregulación, ANMAT y fentanilo: el giro sanitario en la crítica

Finalmente, la exmandataria también vinculó las muertes por fentanilo contaminado con la política económica y regulatoria del oficialismo. Apuntó a “la obsesión desregulatoria de Sturzenegger, a favor de muy poquitos y muy poderosos”, y la responsabilizó de afectar el financiamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).