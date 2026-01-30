Cuba denuncia “brutal acto de agresión” de EE.UU. para “despojarle de recursos” y “mutilar su soberanía”

El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó que para intentar justificar un bloqueo total a los suministros de combustible hacia la isla, Washington “se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

El Gobierno de Cuba denunció la nueva escalada de Estados Unidos (EE.UU.) contra la isla, la cual calificó como un “brutal acto de agresión” contra su pueblo.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en sus redes sociales la noche del jueves.

Bajo el pretexto de una “amenaza inusual y extraordinaria” desde Cuba, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, reforzó el jueves las medidas para intensificar el bloqueo económico contra la isla.

El magnate republicano firmó una orden ejecutiva que permitiría imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Según estimaciones, la isla requiere de 110.000 barriles de petróleo diarios, y de esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, por lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

En respuesta el canciller Rodríguez acusó que para intentar justificar un bloqueo total a los suministros de combustible hacia la isla, Washington “se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, argumentó.

También denunció que la administración de Trump recurre al chantaje y la coerción para presionar a otros países a unirse a su política de bloqueo, amenazando con imponer “arbitrarios y abusivos aranceles”, lo que constituye una violación a las normas del libre comercio.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”, planteó el ministro de Relaciones Exteriores.

“¿Qué vendrá después?”

En la misma línea, el vicecanciller cubano Carlos R. Fernández de Cossío condenó esta nueva escalada en el bloqueo estadounidense.

“La comunidad internacional ha de estar atenta. Sobre la base de una larga lista de mentiras en las que nadie cree, el presidente de EEUU ha suscrito una orden que amenaza a Estados soberanos con medidas arancelarias si éstos rehúsan sumarse al bloqueo contra Cuba, en especial contra suministros de combustibles”, exhortó en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

“De aceptarse la pretensión, se inaugura un nuevo y grotesco capítulo de vasallaje a nivel global, se abre un camino peligroso que nadie sabe a dónde conducirá y del que ningún Estado con nociones de soberanía podrá sentirse a salvo”, advirtió.

Asimismo, señaló que “el efecto rebasa las fronteras de Cuba, si bien es nuestro pueblo el que encara desde hace mucho y con estoicismo la cruel y criminal guerra económica del imperialismo”.