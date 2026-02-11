Cuba: Denuncian que personal diplomático de EEUU llena sus vehículos de combustible todos los días mientras el resto del país está casi paralizado

A través de un video compartido en sus redes sociales, el periodista cubano PJ Velázquez denunció que el personal diplomático de EEUU en La Habana llena sus vehículos de combustible todos los días, mientras el resto del país está casi paralizado y en situación de extrema emergencia debido al bloqueo de petróleo impuesto por el gobierno de Trump.

El comunicador informó que esta era una situación «que se rumoreaba en la calle cuando uno salía: en las actuales condiciones en las que está Cuba, se hablaba de cómo estaba andando el personal diplomático de EEUU en esos autos».

Seguidamente, citando fuentes diplomáticas de otros países, «que están haciendo cola desde muy temprano para poder acceder a combustible», el comunicador contó que «en la gasolinera del túnel, en el municipio Playa, habilitada para diplomáticos, los colegas dicen que se forman desde las 5 de la madrugada pero la mayoría no puede cargar porque los coches de la embajada de EEUU llegan y empiezan a meterse arbitrariamente en la cola».

«Van tres días así y la gasolina está limitada a veinte litros por coche», agrega la denuncia, reiterando que la mayoría de los diplomáticos -de distintos países- «no alcanza por llenar las camionetas de los gringos, siendo que es por su culpa que estamos en esta situación».

«O sea, con qué cara el personal diplomático que representa al Gobierno que está cercando y bloqueando el petróleo a Cuba, puede llenar combustible prioritariamente, no solo el combustible que el gobierno cubano gestiona, sino también el poco que va quedando de reserva», cuestionó el periodista.

«¿Cómo pueden llenar sus tanques de gasolina, cuando hay niños que no pueden ir a la escuela hoy, donde hay universitarios que no pueden estar en su universidad hoy, donde hay transporte paralizado o muy limitado en la mayoría del territorio nacional, donde hay alimentos básicos que no están llegando a las provincias del centro y el oriente de la isla, por culpa del bloqueo que le están imponiendo a Cuba? ¿Cómo pueden ser tan descarados?», cerró PJ Velázquez.

Mira el video-denuncia completo