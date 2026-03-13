Cuba sin combustible: Díaz-Canel confirma contactos con Washington y denuncia el bloqueo de EE.UU.

En una comparecencia pública realizada este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abordó la crítica situación energética que enfrenta la isla, confirmó la existencia de contactos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y volvió a señalar al bloqueo económico impuesto por Washington como el principal responsable de las dificultades que atraviesa la población.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de máxima tensión, marcado por el recrudecimiento de las medidas coercitivas por parte de la administración de Donald Trump.

Con una orden ejecutiva firmada el 29 de enero, el magnate republicano bloqueó la entrada total de petróleo a Cuba, una medida que ha desencadenado una severa crisis en el suministro de servicios básicos en la isla.

La decisión, justificada bajo el argumento de que La Habana representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EE.UU.) permite imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a la nación antillana.

Esta medida no solo ha trastocado el diario vivir de los cubanos —con apagones que se extienden hasta por 20 horas diarias—, sino que también ha puesto en jaque sectores sensibles como la salud, la alimentación y la integridad física de los habitantes.

Durante su alocución, Díaz-Canel ofreció un crudo diagnóstico de la realidad energética nacional y confirmó que la falta de carburantes ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos meses, una situación que ha impactado directamente en la generación eléctrica y, por ende, en la vida cotidiana de los cubanos.

«Ya ha pasado un mes de aquel momento en que habíamos centrado la información en un grupo de medidas y acciones para enfrentar el bloqueo energético y ahora podemos confirmar que han pasado más de tres meses en que no entra ni un barco de combustible a la isla, lo que tiene un impacto inconmensurable para la vida del pueblo», sentenció el mandatario, graficando la magnitud de una crisis que ha llevado a prolongados apagones en diversas regiones del país.

«Son procesos largos»: Díaz-Canel confirma diálogo con Washington

Uno de los puntos centrales de la conferencia de prensa fue la confirmación oficial de los contactos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Al ser cuestionado sobre la naturaleza y el estado de estas comunicaciones, Díaz-Canel recalcó que «son procesos largos», que «requieren tiempo y voluntad de diálogo», dejando claro que, por su importancia y complejidad, se conducirán con la máxima discreción y sin la exposición pública que, según sus palabras, implica «la diplomacia de los micrófonos».

En esa misma línea, el mandatario cubano descartó de plano entrar a debatir o responder a las campañas especulativas que se han desatado en los últimos días en torno a un posible acercamiento bilateral. En lugar de ello, aseguró que su gobierno se centrará en un diálogo estructurado con tres objetivos concretos: en primer lugar, identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución; en segundo término, buscar vías efectivas para la resolución de los mismos; y, por último, determinar si existe por parte de Washington la voluntad real para concretar «acciones en beneficio» de ambos pueblos, el cubano y el estadounidense, consignó RT.

«La culpa es del bloqueo energético»

El presidente cubano profundizó en las causas y consecuencias de la emergencia energética, desglosando cómo la falta de combustible ha desestabilizado el sistema eléctrico nacional.

Indicó que, gracias a una cuidadosa gestión, durante los meses de enero y febrero su administración había logrado maniobrar la cuestión energética, manteniendo apagones controlados. Sin embargo, la situación se ha agravado de forma crítica en las últimas semanas debido a la absoluta falta de combustible para alimentar las plantas termoeléctricas, la base del sistema de generación del país.

«Estamos en una situación de inestabilidad desde el punto de vista energético» por la falta de carburantes, insistió Díaz-Canel, explicando que este déficit impide, además, aprovechar de manera más eficiente la energía generada por los parques fotovoltaicos durante las horas de sol.

El resultado de este déficit ha sido un panorama crítico para la isla, dejando a ciertas zonas con falta de suministros de electricidad por más de 30 horas consecutivas.

Del mismo modo, el mandatario describió cómo la escasez de combustible impacta de forma transversal el desarrollo de la nación, ya que las comunicaciones se ven afectadas, los servicios médicos enfrentan dificultades en sus operaciones, la educación se resiente y el transporte, así como todas las actividades cotidianas, se han visto severamente limitados.

«Acá no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie», aseguró, al tiempo que reconoció la labor de los trabajadores eléctricos.

«Yo no tengo palabras para describir el esfuerzo titánico que hacen los trabajadores del sector eléctrico, aunque ellos también padezcan los apagones», señaló.

Para el mandatario cubano, no hay espacio para la ambigüedad en la asignación de responsabilidades y reiteró que «la culpa no es del Gobierno, no es de la Revolución, la culpa es del bloqueo energético [de EE.UU.]»,

Resistencia y desarrollo termoeléctrico y fotovoltaico

A pesar del sombrío panorama, Díaz-Canel quiso poner en valor los esfuerzos y avances alcanzados por su administración para resistir y sortear el bloqueo, un concepto que definió como «resistencia creativa».

El presidente sacó pecho por el sobrecumplimiento de los planes de producción de petróleo y gas acompañante, una meta que, según explicó, permitirá en el mediano plazo mejorar las capacidades de generación en las propias termoeléctricas.

Como muestra de estos avances, anunció que «como parte de la recuperación de capacidades termoeléctricas, tal vez en el día de hoy o en el fin de semana se incorporará una nueva termoeléctrica», que prevé suministrar más de 100 MW al sistema nacional.

A la par de estos esfuerzos, el mandatario señaló el papel crucial que están jugando los parques fotovoltaicos. Según sus datos, estas instalaciones generan «entre el 49 y el 51% de la energía en los horarios del día», consolidándose como una de las principales fuentes renovables para poblaciones aisladas y centros sociales, demostrando el potencial de las alternativas limpias en el contexto de crisis.

«Esas son también las expresiones de que nosotros tenemos un pueblo que actúa con resistencia creativa, que eso nos mantiene unidos y que en esa unidad también hay una potencialidad tremenda para enfrentar esta situación», consideró Díaz-Canel.

En sus declaraciones también reconoció que el país se ha visto obligado a introducir cambios estructurales, especialmente en el ámbito laboral, debido a la reducción de la producción como consecuencia directa de la escasez de combustible, por lo que insistió en la necesidad de buscar nuevos horizontes de reubicación laboral, argumentando que «es mejor que todos, aunque tengamos que cambiar de labor, estemos aportando y nos mantengamos movilizados».