Delcy Rodríguez advierte a sectores extremistas que «no han podido, ni podrán» tomar el poder político en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los dirigentes de la extrema derecha «tuvieron que buscar a una potencia nuclear para pretender torcer la soberanía del pueblo venezolano».

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó este miércoles una contundente advertencia a lo que denominó «el ala extremista de la oposición», asegurando que sus intentos por alcanzar el poder político en el país han fracasado sistemáticamente y están destinados al mismo resultado en el futuro.

Durante un acto en el que recibió por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sus simbólicas insignias como Bastón de Mando y la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar, Rodríguez realizó un repaso histórico de lo que calificó como planes sediciosos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto a sus esposa Cilia Flores en medio de los ataques perpetrados por Estados Unidos en contra de la nación caribeña.

Frente a este panorama, la mandataria interina encomió el rol de los cuerpos militares y policiales en la protección de la soberanía. «Si algo ha sido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), es una campeona. Nuestros organismos de seguridad ciudadana han sido campeones para desarticular el extremismo y el fascismo en Venezuela, para derrotar golpes de Estado, sabotajes, atentados contra el orden constitucional», afirmó.

A la par, lanzó una advertencia a los dirigentes de la extrema derecha venezolana: «[Esos sectores] tuvieron que buscar a una potencia nuclear para pretender torcer la soberanía del pueblo venezolano. El extremismo no pudo, no ha podido ni podrá», dijo.

Junto a la advertencia, Rodríguez envió «un mensaje muy claro al extremismo de Venezuela y a sus conexiones internacionales», relativo a la apertura de un espacio «para el diálogo político».

Sin embargo, la presidenta encargada trazó una línea divisoria nítida: «Que vengan todos los que aman a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia», aseveró ante los altos mandos militares y civiles

En sus palabras, la disposición al diálogo tiene límites infranqueables, e insistió en que si bien Caracas está dispuesta «al entendimiento» y «al diálogo», no lo está «a otra agresión» ni a que esos liderazgos políticos «tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan» al pueblo venezolano «y lo pretendan chantajear y extorsionar».

Rodríguez instruye modernización de las capacidades defensivas venezolanas

Tras destacar la voluntad de diálogo evidenciada en el lanzamiento del Programa de Convivencia Democrática y la Paz, la mandataria solicitó a todos los organismos de seguridad que en un plazo máximo de 100 días se elaboren los lineamientos del nuevo sistema defensivo de la nación

“Pido a todos los organismos en la materia máxima cooperación, máximo desempeño para, en un lapso de 100 días, tener los lineamientos muy claros del nuevo Sistema Defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico-militar-policial”, instruyó.

Dicha instrucción se fundamenta en una evaluación crítica surgida de la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero ordenado por la administración del Donald Trump. En su discurso, Rodríguez reconoció que durante el ataque la nación norteamericana exhibió «superioridad tecnológica desconocida» y empleó «un armamento desconocido», tal como han admitido desde la Casa Blanca.

Ante este escenario, Rodríguez planteó una urgente y profunda modernización de las capacidades defensivas venezolanas.

«De los infortunios debemos aprender, debemos entender. Y, por eso, he decidido crear una Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela, que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes», bajo el liderazgo de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, anunció.

Para alcanzar este objetivo, la dignataria hizo un llamado que trasciende lo castrense, apelando al capital humano nacional y exhortó «a los científicos, a los expertos en tecnología de Venezuela, así como a los especialistas militares, a emplear sus ‘altas capacidades al servicio de la defensa, de la ciencia y la tecnología'» con el fin de «defender» el espacio cibernético venezolano.

Durante el acto militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encargado de rendir honores junto a los componentes castrenses, recordó que en los primeros días de enero, tras la agresión militar y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia oficializó el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada para “preservar la gobernabilidad, la estabilidad y la paz ciudadana ante la ausencia forzada del mandatario nacional, asegurando que no existan vacíos de poder en la conducción del país”.