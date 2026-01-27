Delcy Rodríguez le planta cara a Washington: «Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo»

«El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones”, afirmó la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, plantó cara a Washington y aseguró que su país “no acepta órdenes de ningún factor externo”, al defender que tiene un Gobierno,

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”, dijo Rodríguez el lunes al responder a unas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, las cuales tachó de ofensivas.

“El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas y tengo que responderlas: el pueblo de Venezuela no acepta órdenes”, dijo, durante un acto referente a la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Bessent afirmó que la administración del mandatario estadounidense Donald Trump levantará gradualmente las sanciones contra Venezuela y que cuando Washington decida que es el momento, habrá «elecciones libres y justas» en el país caribeño

Al ser interrogado acerca del cronograma para levantar las sanciones, señaló que el proceso podría materializarse “tan pronto como la próxima semana”, aunque no precisó sobre cuáles medidas serían levantadas.

“El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. No tenemos otro factor externo a quien obedecer”, ratificó Rodríguez.

“Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones”, sentenció.

La presidenta encargada aseguró que su país no teme a las relaciones con los Estados Unidos, pero dejó en claro que «deben ser de respeto, a la legalidad, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela».

«A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, dijo durante su intervención en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez: «Ya basta de las órdenes de Washington»

El domingo, durante un encuentro con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste), la líder chavista defendió el diálogo propuesto por su administración con el magnate republicano como una forma de resolver las “divergencias” y “conflictos internos”. Sin embargo rechazó las “órdenes” de Washington sobre Venezuela y el gobierno bolivariano.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró en la ocasión.

Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 5 de enero, dos días después los ataques militares perpetrados por Estado Unidos en contra de la nación caribeña que se saldó con un centenar de muertos y culminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La presidenta interina ha dejado en claro que el nuevo capítulo de diálogo político entre Caracas y Washington no supone «una muestra de debilidad» .

«No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No: toda Venezuela está amenazada. Por eso llamo a la unión nacional, para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática», ha recalcado.