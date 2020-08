Arreaza: «Mentiras, ignorancia y soberbia» las declaraciones de Abrams en el Senado de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó las acusaciones del representante de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, ante el Senado de Estados Unidos (EE.UU.) como mentirosas e ignorantes.

«El Senado de ese país le pidió explicaciones a Abrams ante la ineficacia de su errática estrategia para lograr el cambio de gobierno en Venezuela.

La actuación que ejecutaron en el Senado traspasa la frontera de la comedia para representar el papel de una tragedia de dimensiones mayúsculas», aseveró el canciller venezolano.

La interpelación de Elliott Abrams en el Senado de EEUU fue un espectáculo de mentiras, ignorancia y soberbia. Una jornada circense, un acusado derrotado y unos inquisidores que hablan desde la ficción y la desinformación. Comparto mis reflexiones: https://t.co/MrkyuAKVSJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 30, 2020

El pronunciamiento de Arreaza llega después de que Abrams compareciera en el Senado de EE.UU. para explicar la política de Trump contra Venezuela, donde resaltó que el objetivo es «sacar al presidente Maduro», violando descaradamente la soberanía del país suramericano, reseñó la televisora Venezolana de Televisión (VTV).

Durante la audiencia el senador republicano Mitt Romney, y varios legisladores demócratas, se refirieron al fracaso de las acciones desarrolladas por el Gobierno de Trump, con vistas a un presunto “cambio de Gobierno” en Venezuela.

Entre las críticas destacaron las del senador demócrata Chris Murphy, quien hizo públicas sus declaraciones a través de su cuenta en la red social Twitter. En ellas, aseguró que la política de Estados Unidos hacia Venezuela «en el último año y medio ha sido un desastre absoluto».

Recientemente, el canciller Arreaza explicó la derrota de Abrams ante el Senado por su falta de criterio e ignorancia de la realidad del pueblo venezolano, «triste representación del señor Abrams, con sus facciones aguileñas ante el cúmulo de derrotas frente a Nicolás Maduro y a la resistencia del pueblo venezolano, balbuceando excusas incomprensibles, inventando palabras mágicas para tratar de desviar la atención y asegurar éxito en la empresa«, agregó.

En EE.UU. no saben lo que es el chavismo

La estrategia de máxima presión contra Venezuela es un estrepitoso fracaso de las élites dominantes de Estados Unidos, que tienen una desconexión con la realidad y resistencia del pueblo venezolano, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

El canciller subrayó que la sesión resultó en una «tragedia por partida doble» con un Abrams que acumula derrotas frente a Maduro y la resistencia del pueblo venezolano. Foto: ONU.

El canciller expresó que el andamiaje político estadounidense no sabe nada sobre la realidad del país, «mucho menos sobre el chavismo y su rol histórico, político y social».

En un artículo de opinión que divulgó a través de la plataforma Twitter este domingo, el canciller explicó que las fuentes de información de la élite gobernante y grupos de poder en el norte son ficticias.

«Información que no es ni siquiera inexacta: sino falsa, absurda e ideologizada a más no poder, y sobre esta, toman decisiones», pero con «Venezuela no han podido, ni podrán. El pueblo venezolano no sólo resiste, sino que avanza», señaló.

Y con esa desconexión de la realidad, la administración de Donald Trump ha extendido su «guión maniqueo y perorata destemplada» a buena parte del cuerpo político de su país en su intento por deponer al presidente Nicolás Maduro, opinó a través del artículo reseñado por Últimas Noticias.

Por otra parte, el texto publicado por Misión Verdad refiere que la interpelación el pasado 4 de agosto en el Senado de EE.UU. al asesor de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, fue «una jornada circense» de ficción y desinformación.

Con relación a esto, el canciller subrayó que la sesión resultó en una «tragedia por partida doble» con un Abrams que acumula derrotas frente a Maduro y la resistencia del pueblo venezolano.

«Hollywood le ha hecho creer al mundo que la élite dominante en Washington tiene todos los medios para contar con información cierta sobre cualquier asunto imaginable; la realidad es muy distinta», enatizó.

