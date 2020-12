Detenidos 67 hondureños de la caravana de migrantes que intenta ingresar a EE.UU.

Luego que cruzaran ilegalmente la frontera en su camino a EE.UU., las autoridades de Guatemala detuvieron a 67 hondureños integrantes de la caravana de migrantes que huye de su país en busca de nuevas oportunidades.

Los viajeros fueron detenidos por policías antidisturbios de Honduras. Se les exigía una prueba negativa de la Covid-19 y un pasaporte para poder ingresar a Guatemala, informó el portal de noticias Telesur.

La caravana de migrantes hondureños partió de la ciudad de San Pedro Sula rumbo a Guatemala. Se vieron impedidos de seguir su ruta, porque funcionarios del instituto de migración no permiten el paso, a quienes no cumplan con los requisitos solicitados por las autoridades migratorias.

A pesar del impedimento de las autoridades, varias personas pudieron ingresar a Guatemala por puntos no vigilados en la frontera.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que entre los hondureños detenidos, hay 21 menores y que el grupo fue localizado cerca de la frontera de Agua Caliente, 250 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala.

Los migrantes fueron descubiertos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y forman parte de la caravana migrante que partió el pasado jueves de Honduras.

Centenares de hondureños iniciaron una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, aduciendo falta de empleo tras los daños que causaron las tormentas tropicales Eta e Iota.

El grupo de migrantes hondureños aducen que abandonan su país por la violencia y la falta de empleo, problemas que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de la Covid-19.

A principios del mes de octubre pasado, varias caravanas compuestas por entre 2.000 y 3.000 migrantes salieron de Honduras con rumbo a Estados Unidos pero un gran porcentaje de ellos fueron detenidos en Guatemala por las fuerzas de seguridad y devueltos a su país.

Otras Noticias de interés: