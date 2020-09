Diosdado Cabello: Elecciones parlamentarias permitirán alejar los escenarios bélicos contra Venezuela

El primer vicepresidente para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enfatizó este domingo que los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, permitirán alejar los escenarios bélicos que se pretenden ejecutar contra el país caribeño.

Durante una entrevista en el programa televisivo «Aquí Con Ernesto Villegas», conducido por el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), resaltó que a pesar a la división entre miembros de la derecha venezolana «una mayoría de esa oposición va a participar» en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN).

«Quienes no quieren ir a las elecciones, son los mismos que dijeron en el 2015 que ganando la Asamblea Nacional luego en seis meses se iba el presidente Nicolás Maduro», siguiendo instrucciones de gobierno foráneos que intentan derrocar el Gobierno constitucionalmente electo de Venezuela.

Ante el escenario político que vive Venezuela, Cabello resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha entendido el proceso que está viviendo Venezuela, por lo que se mantiene incólume, leal a los intereses de la patria y al pueblo de Venezuela.

El dirigente del PSUV re refirió a las maniobras militares de Colombia que atentan contra la soberanía de Venezuela, así como las sanciones en contra de las instituciones del Estado que buscan debilitar el proceso electoral del país caribeño.

Recordó que las autoridades del Poder Electoral, han manifestado su compromiso con el derecho al sufragio de los venezolanos.

Fortalezas del PSUV

Durante la entrevista resaltó que en Venezuela jamás ha habido una «estructura política tan extraordinaria como la que tiene el PSUV en este momento”.

Recordó que el partido socialista llegó a recorrer 274 mil calles, con nombre, apellido y ubicación georeferencial, con un jefe o jefa de calle, y cada jefe o jefa de calle con un equipo, enfrentando los problemas diarios, dando la cara y ofreciendo liderazgo real en la zona, y señaló que tiene casi 48 mil comunidades y más de 74 mil Brigadas de Prevención contra la COVID-19 que han estado a la defensa del pueblo.

Igualmente, Cabello aseguró que actualmente la oposición andan en una campaña de ataque al Gobierno, a las instituciones, de buscar de dividir y crear cizaña.

“El que piense que yo me voy a pelear con el presidente Nicolás Maduro, está totalmente desubicado, yo no nací ese día y el Presidente tampoco, nosotros tenemos una relación extraordinaria, si yo tengo algo que decir que no me guste, tengo la libertad y la confianza de hablar con el Presidente y se tomarán los correctivos, el verá porque es el Presidente, pero mi obligación es informar cuando tenga que informar”, añadió.

Durante la entrevista, Disosdado Cabello dijo que el ANC ha logrado «cosas extraordinarias» por la paz del país, entre las que nombró el proceso de indultos que otorgara la semana pasada el presidente Nicolás Maduro.

«Esta gente que salió ahorita (de la cárcel) es por un instrumento de la ANC, la Comisión de la Verdad», y explicó que, finalmente, la «decisión política» de otorgar las medidas de gracia correspondió a Maduro.

Sobre estas medidas indicó que confía «plenamente en la decisión que tomó el presidente» Maduro, al tiempo que señaló que esta busca influir en la percepción internacional que tienen sobre Venezuela los ciudadanos del mundo.

«El tema de nosotros ya ha dejado de ser interno, es lo que piensan afuera, cómo nos ven afuera, que se refleja en las conductas de algunos actores internacionales contra nuestro país», apuntó.

«La experiencia de ser positivo a COVID-19 es terrible»

Diosdado Cabello se refirió ala experiencia salir positivo al contagio por COVID-19, y haber superado el virus luego de haberse mantenido en aislamiento y con cuidados médicos por espacio de un mes.

«La experiencia de ser positivo a COVID-19 es terrible, no me gustó sentir de cerca la muerte. Pensé en retirarme de la política. No sabía como iba a quedar», manifestó.

Indicó que actualmente se encuentra al 75 por ciento de sus condiciones normales.

Señaló que considera que lo que más le afecta a un paciente con COVID-19 es el aislamiento y no conocer de esa enfermedad, ya que se ha ido aprendiendo sobre la marcha. “Entonces la gente que está ahí sola, no sabe realmente cuál va a ser el resultado y se vive en mucha incertidumbre”.

Precisó que tras dar negativo a la prueba PCR y salir de alta, ha sido sometido a tres pruebas más y que este domingo le toca aplicarse una cuarta de verificación a la que espera seguir saliendo negativo.

Cabello sostuvo que aunque en su última prueba salió negativo, los efectos de la enfermedad pueden persistir. “Hay que ir a un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas y todo el dinamismo que uno quisiera tener”.

En ese sentido, llamó a la población a extremar las medidas para evitar los contagios, incluso aquellos que se han recuperado satisfactoriamente, ya que no está comprobado cuáles efectos pudiera traer una gripe normal, tras haber superado la COVID-19.

“Yo le pido a la gente que se cuide porque se corre un riesgo terrible y si la enfermedad encuentra donde darle a uno, el virus se posiciona ahí y toma el control y comienza a disparar a todos los órganos”, instó.

Con información de VTV y EFE.

